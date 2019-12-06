Стала известна причина отравления 11 рабочих металлургического завода в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 5 декабря. Kazakhstan Today - Причиной отравления 11 рабочих в Усть-Каменогорске стал угарный газ, передает Kazakhstan Today.

Не пары аммиака, не радиация, а угарный газ стал причиной отравления 11 рабочих в Усть-Каменогорске . Ранее их экстренно доставили в больницу с хвостохранилища металлургического завода. Все жаловались на тошноту и головокружение. На месте, где они работали, взяли пробы грунта, воды, воздуха. После комплексного обследования токсикологи вынесли точный вердикт, сообщил телеканал " Астана ".

Согласно диагнозу от 4 декабря 2019 года, зарегистрирован диагноз - "отравление угарным газом". На основании поручения прокуратуры Восточно-Казахстанской области, управлением госинспекции труда назначена внеплановая проверка. И в течение 10 рабочих дней она будет проведена. Результаты будут сообщены дополнительно", - рассказал госинспектор управления госинспекции труда региона Талгат Оранбеков.

Как рассказали врачи, всех пострадавших рабочих выпишут уже завтра (5 декабря. - Прим. агентства). Что касается слухов об аварии и сверхвыбросах местного металлургического гиганта, их опровергла спецкомиссия. Концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны значительно ниже предельно допустимых показателей. Радиационный фон в норме.

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