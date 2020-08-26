Стали известны подробности гибели альпинистки в горах Туркестанской области

Туркестан. 25 августа. Kazakhstan Today -Спасательная операция длилась почти двое суток на высоте 3800 метров над уровнем моря, передает Kazakhstan Today.



"На территории Сайрам-Угамского национального природного парка в 30 километрах от села Каскасу группа из 5 человек совершила восхождение на ледник "Сайрамский", который находится на высоте 4236 метров над уровнем моря. В горах лежал снег, чтобы подняться еще выше нужны были еще 1 сутки. Неоснащенная никакими снаряжениями, неопытная и неподготовленная группа не имела возможности продвигаться дальше, поэтому они решили спуститься", - сообщает пресс-служба группы внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Шымкента.



В ведомстве рассказали, что спуск был несложный, но неподготовленные члены группы в какой-то миг совершили ошибку.



"А именно женщина 1981 года рождения по неосторожности поскользнулась и сорвалась. Попытки помочь ей не увенчались успехом. В результате женщина упала в одну из многочисленных трещин на вершине горы, которые появились вследствие таяния снегов, и погибла", - уточнили в ДЧС.



Спасатели департамента по ЧС в составе 5 человек под руководством Рахымжана Бекенбаева выехали вечером 23 августа 2020 года. Почти двое суток, находясь на высоте 3800 метров над уровнем моря, они проводили спасательную операцию.



"Сначала при содействии лесников заповедника, на лошадях они отправили пострадавшего мужчину и еще одного члена группы вниз. Далее в сопровождении 2 лесников и 2 членов группы они отправились на поиски женщины 1981 года рождения, тело которой находилось на высоте 3800 метров над уровнем моря", - рассказали спасатели.



Трудности поиска были вызваны не только особенностями рельефа, с отвесными скалами, ледниковыми отложениями, но и погодными условиями. Накануне в горах шел дождь, было очень скользко. Вечером 24 августа, в 20.05, в связи с наступлением темного времени суток поиски были прекращены. Все члены поисковой группы спустились вниз в лагерь.



Напомним, трагедия произошла в Толебийском районе 23 августа. При восхождении на пик Сайрам сорвались и упали в подгорную трещину двое туристов. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, мужчина остался жив.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства