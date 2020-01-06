Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Водитель автомобиля Toyota Camry сбил двух женщин на трассе Нур-Султан - Щучинск, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", авария произошла на 208-м километре автодороги Нур-Султан - Щучинск. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Toyota Camry пытался избежать столкновения и был вынужден резко вывернуть руль в сторону площадки отдыха. В результате он сбил двух женщин - 35 и 40 лет, которые торговали вареньем. Их доставили в Буландинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным компании, помимо водителя, в автомобиле находились еще три пассажира - парень и две девушки. К счастью, они не пострадала.

На месте ДТП работают сотрудники дорожно-эксплуатационного участка, следственно-оперативная группа Бурабайского районного отдела полиции и дорожно-патрульный экипаж "Тулпар-9".

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