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Три человека погибли при столкновении минивэна с КамАЗом в Костанайской области

21.04.2022, 15:25 18966
Три человека погибли при столкновении минивэна с КамАЗом в Костанайской области
Фото: facebook/Ерлан Омарбеков
КОСТАНАЙ. 21 АПРЕЛЯ - В результате ДТП, произошедшего на 76-м километре автотрассы Костанай - Аулиеколь - Сурган, погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации начальника департамента полиции Костанайской области Ерлана Омарбекова, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Аулиекольского отдела полиции 20 апреля в 22.25.
 

26-летний водитель автомашины "Тойота Эстима" на российском учете, житель города Житикара, двигаясь в сторону Нур-Султана, совершил столкновение с прицепом от автомобиля КамАЗ, двигающегося во встречном направлении под управлением 28-летнего водителя, жителя Костаная. В результате ДТП водитель автомашины "Тойота Эстима" и два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легковой автомашины с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Аулиекольской районной больницы", - сообщил Омарбеков в Facebook.

 
Он уточнил, что в настоящее время полиция выясняет причины аварии. Проводится досудебное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Назначены все необходимые экспертизы.
 

Хотел бы еще раз обратиться к участникам дорожного движения. Произошла трагедия, которая унесла жизни трех человек. В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий, и каждое такое происшествие на дороге - это большая беда. Будьте внимательны, бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и культуру вождения. Водители несут ответственность не только за себя, но и за пассажиров", - подчеркнул начальник ДП.

 
По данным полиции, всего с начала года на территории Костанайской области зарегистрировано 84 ДТП, в которых 19 человек погибли и 98 получили ранения. С участием иностранного транспорта с начала года произошло 21 ДТП, в которых 9 человек погибли и 20 получили ранения. По вине водителей транспортных средств на российском учете произошло 15 ДТП, где 8 человек погибли и 12 получили ранения.
 

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Массовое отравление в Рудном: 14 студентов госпитализированы с кишечной инфекцией

21.04.2022, 18:21 16431
Массовое отравление в Рудном: 14 студентов госпитализированы с кишечной инфекцией
РУДНЫЙ. 21 АПРЕЛЯ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области прокомментировали факт массового отравления студентов Рудненского горно-технологического колледжа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 15.00 21 апреля 2022 года за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 35 студентов, из них госпитализировано с диагнозом "острый гастроэнтерит" 14 человек, остальным назначено амбулаторное лечение (жалобы при поступлении на тошноту, рвоту, боль в животе, жидкий стул). Состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести", - сообщили в департаменте

 
Все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа.
 
В рамках уголовного дела, возбужденного управлением полиции города Рудного, совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата внеплановая проверка в отношении столовой, арендуемой частным лицом ТОО "S_SALTA".
 
В ходе проверки отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов для лабораторных исследований, также обследован персонал пищеблока. Результаты лабораторных исследований находятся в работе. 
 
Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия в очаге.

Ранее сообщалось, что в Рудном массово отравились студенты колледжа.
 

Крупный пожар в павлодарской школе ликвидирован

21.04.2022, 13:49 19991
Крупный пожар в павлодарской школе ликвидирован
Фото: instagram/tipavlo.dar
ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - Крупный пожар в школе № 28 в городе Павлодаре ликвидирован, сообщили в областном департаменте по ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС, утром 21 апреля в школе № 28 на улице Торайгырова на втором этаже произошел пожар. Происходило возгорание кровли, мебели в кабинетах площадью 1220 квадратных метров. В 10.15 пожар ликвидирован.
 

До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок. С отравлением продуктами горения госпитализирована в больницу женщина 1975 года рождения. Состояние средней степени тяжести. Жертв нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в пресс-службе.

 
На месте работали 70 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС Павлодарской области, 4 работника и 1 единица техники Центра медицины катастроф, 3 человека и 3 единицы техники местных исполнительных органов.


В школах Казахстана проведут проверку после двух пожаров в Павлодаре.
 

В школах Казахстана проведут проверку после двух пожаров в Павлодаре

21.04.2022, 11:43 21021
В школах Казахстана проведут проверку после двух пожаров в Павлодаре
Фото: instagram/tipavlo.dar
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов сообщил, что после двух пожаров в школах Павлодара во всех казахстанских школах будет проведена проверка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комментируя очередной пожар в школе Павлодара, глава МОН сообщил, что было поручение провести полную проверку всех организаций образования. Он подчеркнул, что противопожарные мероприятия должны соблюдаться, когда школу принимают в эксплуатацию, после ремонта и перед началом нового учебного года. 
 

Обязательно должны быть акты. Я думаю, что такие справки и акты были, теперь будет проводиться расследование, которое покажет, в чем причина возгораний", - сказал Аймагамбетов журналистам после заседания сената.

 
Он также проинформировал, что сильно пострадавших при сегодняшнем пожаре в павлодарской школе нет, кроме учительницы, у которой больше психологическая проблема. В настоящее время ей оказывается помощь.

Напомним, крупный пожар вспыхнул в школе Павлодара сегодня утром. 576 человек эвакуировались до приезда спасателей. По последним данным, огонь распространился на площадь до 1200 квадратных метров. Пострадала учительница.

Ранее, 15 апреля, в результате пожара в павлодарской школе пострадали пятеро детей. 

 

В павлодарской школе тушат крупный пожар

21.04.2022, 09:55 22326
Фото: instagram/tipavlo.dar
ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - В школе Павлодара на улице Торайгырова вспыхнул крупный пожар. Эвакуировались 576 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре в учебном заведении поступило 21 апреля в 8.04.
 

В четырехэтажном СОШ № 28 на втором этаже произошел пожар (кровля) на площади ориентировочно 200 квадратных метров", - проинформировали в областном ДЧС.


 
Еще до прибытия пожарных из горящего здания эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок.
 
До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок. 
 

На месте работают: ДЧС - 50 сотрудников и 12 единиц техники, ФГУ ЦМК - 4 работника и 1 единица техники", - добавили в ведомстве. 


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"По неофициальным данным, возгорание началось в кабинете химии, пострадавшая - учитель. СОШ № 28 также капитально ремонтировали по программе "Заманауи мектеп" в 2020 году", - информирует издание pavon.kz

В областном управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшая 1975 года рождения госпитализирована с отравлением угарным газом средней степени тяжести.

Позже в ДЧС области сообщили, что пожар распространился на 1200 квадратных метров. Однако цифра примерная, точную площадь пожарные смогут назвать позже.

В связи с тем что пожар сильно распространился, есть горючая нагрузка, сильное задымление, поздно обнаружили пожар, поэтому тушение усложнилось. Поздно сообщили, скорее всего, потому что пытались сами ликвидировать незначительный огонь", - пояснил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Шаймарденов.


Он добавил, что личный состав департамента подняли по тревоге. С пламенем борются 70 человек, привлекли 13 единиц техники. Местные исполнительные органы предоставили три водовоза, сообщает региональное издание pavlodarnews.kz.

Напомним, 15 апреля пятеро детей пострадали при пожаре в школе Павлодара.
 

В Рудном массово отравились учащиеся колледжа

21.04.2022, 09:18 22766
В Рудном массово отравились учащиеся колледжа
РУДНЫЙ. 21 АПРЕЛЯ - В одном из колледжей Рудного зафиксировано массовое пищевое отравление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в управлении здравоохранения акимата Костанайской области, более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. Пострадавшие обратились в медучреждения города с жалобами на тошноту и рвоту, сообщает МИА "Казинформ". 
 

Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили", - прокомментировали в областном управлении здравоохранения. 

 
Также в ведомстве сообщили, что 10 студентов госпитализированы.
 

Информация о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Алматы не подтвердилась

20.04.2022, 17:11 26941
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Полицейские устанавливают личность сообщившего о заложенных взрывных устройствах в ТРЦ и Международном аэропорту Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По аэропорту - отбой. Информация ложная", - сообщили в департаменте полиции города. 

 
Как отметили в полиции, "оперативные подразделения ДП устанавливают личность анонима, который будет задержан и привлечен к ответственности по статье 273 УК РК".
 
Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Форум" и аэропорту. Из зданий эвакуировали людей.
 

В Алматинском зоопарке шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком

19.04.2022, 19:01 36076
В Алматинском зоопарке шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком
Фото: пресс-служба зоопарка Алматы
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - 19 апреля в 16.21 в Алматинском зоопарке произошел внештатный инцидент, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отделе "Приматы" шимпанзе по кличке Паша при перегоне из зимнего вольера в летний сломал несколько металлических прутьев в перегонной клетке и вышел за пределы вольера, сообщает пресс-служба зоосада.
 

За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по территории, он толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы", - сообщили в зоопарке.

 
Штатный фельдшер зоопарка оказал первую медицинскую помощь, и затем была вызвана скорая. Зоотехники и ветеринары оперативно справились с ситуацией. Шимпанзе уже находится в своем вольере. 

 

Зоопарк будет на связи с родителями пострадавшего ребенка и готов оказать посильную помощь в лечении", - добавили в зоопарке Алматы.

 
В пресс-службе подчеркнули, что ситуации с побегом животных не редкость в зоопарковском мире. И часто такие ситуации заканчиваются трагично, но благодаря слаженной работе сотрудников удалось избежать серьезной трагедии.
 

В Казахстане количество лесных пожаров в этом году возросло на 68%

19.04.2022, 18:55 23631
В Казахстане количество лесных пожаров в этом году возросло на 68%
Фото: МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане в текущем году зарегистрировано на 68% больше лесных пожаров, чем в минувшем. Причиной возгораний чаще всего становятся поджоги сухостоя и костры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"С начала пожароопасного периода зарегистрировано 42 лесных пожара и 215 загораний степных массивов, общая площадь возгорания составила более 1650 гектаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров возросло на 68% в сравнении с прошлым годом, площадь возгораний уменьшилась в 4 раза и составила 668 гектаров", - сообщили в МЧС.

С начала года на территории республики зафиксировано уже несколько крупных пожаров.

"14 апреля в Петропавловске произошло загорание камыша с последующим распространением огня на территорию штрафстоянки. В результате пожара на территории штрафстоянки огнем повреждено 4 и уничтожено 6 припаркованных легковых автомашин", - сообщили в ведомстве.

На следующий день крупный пожар произошел в Павлодаре, на территории дачных обществ "Надежда" и "Восточный". Там из-за загоревшегося сухостоя огонь перекинулся на дачные дома и хозпостройки. Общая площадь возгорания составила 60 гектаров. Тушение огня осложнялось сильным ветром. Пожар уничтожил и частично повредил 94 дачных дома на 327 дачных участках. Жертв и пострадавших нет, сообщили в МЧС.

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