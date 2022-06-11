Три человека погибли в результате аварии в Алматы

АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Двое мужчин и женщина погибли в результате столкновения двух автомашин на Кульджинской трассе под Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10 июня в 07.50 водитель, управлявший автомашиной марки БМВ 525, следуя по Кульджинскому тракту в западном направлении, предварительно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки "Мерседес Бенц". В результате оба водителя и пассажир автомашины "Мерседес Бенц", женщина 1978 года рождения, скончались на месте ДТП", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Назначены судебно-медицинские и трассологические экспертизы.