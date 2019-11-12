Три человека серьезно пострадали от хлопка газа в частном доме Алматы

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии в результате хлопка газа в частном доме Алматы, передает Kazakhstan Today.

В 08.50 в частном доме №66 по улице Постышева в Жетысуском районе Алматы из-за утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси, частично обрушивший межкомнатную стену. От хлопка в квартире вынесло двери и окна. В результате пострадали четыре человека - трое взрослых были госпитализированы, четвертому (ребенку) госпитализация не потребовалась, он отделался небольшими царапинами, пишет inAlmaty.kz .

Подобные повреждения возможны только при повышенной концентрации газа в помещении, а источник искры может быть отовсюду, даже щелчок реле холодильника. Материалы по данному факту переданы по подследственности инспектором по ЧС Жетысуского района в управлении полиции Жетысуского района", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Пострадавших доставили в реанимационное отделение Городской клинической больницы №4. В управлении общественного здоровья сообщили, что 36-летний мужчина находится в крайне тяжелом, нестабильном состоянии. Он получил термический ожог площадью 100%. Пациент находится на искусственной вентиляции легких.

Другая пострадавшая - 19-летняя девушка, получила термический ожог 85% тела. Ей выставлен диагноз - комбинированная травма и баротравма. Состояние пострадавшей оценивают, как крайне тяжелое.

Третий мужчина, 1996 года рождения, получил термический ожог лица, верхних и нижних конечностей общей площадью 22%. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, но стабильное.

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