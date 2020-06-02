Три человека задержаны в Актобе по делу о гибели рабочих на заводе

Актобе. 1 июня. Kazakhstan Today - В Актобе начато расследование причин гибели четырех человек на Актюбинском заводе хромовых соединений, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 28 мая на Актюбинском заводе хромовых соединений в результате нарушений техники безопасности от химических ожогов и отравления скончались на месте четыре работника 4-го цеха . Двое работников находятся в БСМП Актобе.

По данному факту подразделением ДП Актюбинской области зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Были нарушены правила техники безопасности в ходе проведения работ по отчистке 50-кубовой емкости, в которой ранее находилось химическое вещество "гидроксил", - прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции.

По ее информации, по подозрению в причастности к гибели людей задержаны мастер участка, начальник отдела и начальника цеха №4. В отношении всех троих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Назначены все экспертизы, изъята документация по технике безопасности, журналы выдачи нарядов, должностные инструкции. Проводится дальнейшее расследование", - уточнили в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства