Трое погибли и семеро пострадали в дорожной аварии в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

ШЫМКЕНТ. 22 МАРТА - Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Шымкенте ночью 20 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На пересечении улицы Аль-Фараби и Алматинской трассы столкнулись три автомобиля Hyundai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа. После сильного удара несколько человек выбросило прямо из машин на асфальт, информирует региональное издание Otyrar.kz

От полученных травм трое скончались на месте. Семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них пятеро взрослых и двое детей.

Также сообщается, что после столкновения произошла утечка топлива и загорелась одна из машин. Пожарные предотвратили пожар.