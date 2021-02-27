У порта Баутино ветер сорвал 7 барж с якорной бочки

Актау. 26 февраля. Kazakhstan Today - Из-за погодных условий 7 барж сорвало с якорной бочки у порта Баутино в Тюб-Караганском заливе, передает Kazakhstan Today.

Приблизительное время - 03.00 26 февраля. Сильный ветер, а также уходящий лёд спровоцировали отход барж", - сообщили в пресс-службе Комитета транспорта МИИР РК.

В ведомстве рассказали, что баржи дрейфуют в сторону острова Кулалы, севернее порта Баутино.

Для их возвращения уже направлен буксир. Пострадавших нет, угрозы безопасности мореплавания нет, загрязнения воды также нет", - заверили в комитете.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства