Участники "звёздной" тусовки в Алматы заплатили штраф

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Певица Луина, ее супруг и менеджер отеля заплатили штраф в размере 30 МРП, или 87,5 тысячи тенге за нарушение карантина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил замглавы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, организатором "звёздной" тусовки стало ИП Култасов, которому Royal Tulip Almaty по договору сдал в аренду свою летнюю террасу. В минувшее воскресенье там прошла презентация новой бургерной с участием казахстанских селебрити.

В рамках законодательства на указанное ИП составлен протокол по статье 425 КоАП РК, санкция предусматривает штраф 230 МРП", - сообщил Байгабулов.

Протокол также составлен на менеджера отеля, певицу Луину с супругом, они заплатили штраф 30 МРП.

По остальным участникам решения будут приниматься по мере поступления протоколов, предоставленных мониторинговыми группами", - уточнил Байгабулов.

По его словам, в последнее время владельцы увеселительных заведений, в том числе общепита, сдают помещения в аренду физическим лицам или различным ИП в целях ухода от административной ответственности и крупных штрафов.

Видео с презентации бургерной было опубликовано в Instagram-аккаунте заведения. На видео все присутствующие звёзды, среди которых были певица Луина, режиссер Акан Сатаев, вайнеры Мейиржан Туребаев, Дана Есеева и другие, были без масок.

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