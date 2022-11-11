Управлявший автомобилем 14-летний подросток погиб в Атырауской области

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Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел обратилось к родителям несовершеннолетних детей с просьбой не доверять подросткам управление транспортным средством во избежание трагедий на дорогах.
Нередко родители дают ключи от автомашин своим детям, не думая о безопасности. Эти факты ставят под угрозу жизнь самих несовершеннолетних и других участников дорожного движения. С начала года в Казахстане произошло свыше 70 ДТП, где подросток был за рулем, больше 10 человек погибли и более 90 были ранены", - сообщила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.
По ее словам, вчера в Атырауской области на дороге возле села Жасталап несовершеннолетний водитель автомашины Toyota не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.
В результате мальчик погиб, а его 4 пассажиров-подростков госпитализированы. В этой связи МВД предупреждает об ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (часть 5 статьи 612 КоАП РК). Кроме того, родителям рекомендуется прямо сегодня, не откладывая на потом, обсудить со своими детьми основные правила безопасности на дорогах. Эти советы при их периодическом напоминании отложатся в памяти ребенка и позволят минимизировать риски опасных ситуаций", - отметила Боранова.