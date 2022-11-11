Управлявший автомобилем 14-летний подросток погиб в Атырауской области

Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В 17.00 10 ноября - В 17.00 10 ноября произошел порыв теплотрассы в Алмалинском районе на пересечении улиц Гоголя и Шарипова. Причина повреждения - наружная коррозия, сообщает пресс-служба акимата города.

Временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм. Без тепла остались 67 многоквартирных домов и 2 частных, 6 объектов образования и более 20 других объектов.

Ведутся работы по определению поврежденного трубопровода и места повреждения. Устранением аварий занимаются специалисты ТОО "АлТС". Всего задействованы 3 единицы техники и 18 человек.

Теплотрасса была введена в эксплуатацию более 30 лет назад - в 1986 году. За последние годы на данном участке из-за ветхого состояния трубопровода произошло 17 аварий, сегодняшний инцидент стал 18-м по счету.