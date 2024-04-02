Уровень воды превысил самый высокий показатель - аким ЗКО

Фото: Polisia.kz

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ежедневно по стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступают на службу свыше 14 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, сообщает - Ежедневно по стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступают на службу свыше 14 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, сообщает Polisia.kz





Из них 4,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел в настоящее время участвуют в аварийно-спасательных работах. Кроме того, в противопаводковых работах задействовано 648 единиц техники полицейского ведомства.





Стражи порядка эвакуируют жителей, отгоняют скот, оказывают помощь в выгрузке песка, возведении берегоукрепительных сооружений. В целях исключения фактов мародерства в подтопленных домах организовано круглосуточное патрулирование.









Полиция просит граждан с пониманием отнестись к работе правоохранительных, местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям.





По информации МЧС, в Атырауской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Из-за обильных осадков и резкого потепления в Актюбинской области уровень реки Уил за 3 суток повысился до 4,80 метра. В настоящее время с помощью сил ДЧС, ДП, МИО и местных жителей проводятся берегоукрепительные работы на общей территории на расстоянии 45,7 км.





В Кокшетау спасателями и МИО завершены основные противопаводковые работы. На сегодняшний день остается развернут оперативный штаб. В 6 местах установлены мерные устройства для отслеживания уровня реки Кылшакты. Продолжаются работы по откачке талых вод с улично-дорожного полотна.