Установлена причина гибели четырех рабочих на руднике в Актюбинской области

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Причиной несчастного случая и гибели четырех человек на руднике в Актюбинской области стало нарушение правил безопасности и охраны труда, передает Kazakhstan Today.

Комиссия, созданная Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) для расследования обстоятельств группового несчастного случая на подземном руднике "Весенне-Аралчинский" в Хромтауском районе Актюбинской области, установила основные причины гибели четырех рабочих.

Напомним, несчастный случай произошел вечером 30 декабря 2020 года при выполнении взрывных работ. Жертвами происшествия стали сотрудники ТОО "Актюбинская медная компания" : горный мастер Асхат Кайканов, взрывники Рустам Шаметов и Денис Черный, машинист подземных самоходных машин Берик Жакупов.

Для расследования обстоятельств и причин произошедшего группового несчастного случая МТСЗН была создана специальная комиссия, под председательством главного государственного инспектора труда по Актюбинской области Саламата Аманбаева.

Всесторонне и объективно изучив обстоятельства, приведшие к данному несчастному случаю, с учетом всей доказательственной базы, собранной в ходе опроса свидетелей, и по результатам изучения технической документации и материалов работодателя, комиссия пришла к выводу, что данный несчастный случай связан с производством. Комиссией установлены следующие основные причины: грубая неосторожность самих работников; нарушение правил безопасности и охраны труда работодателем; неудовлетворительная организация производства работ", - сообщили в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что члены комиссии встретились с родственниками погибших работников и разъяснили им их законные права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством.

Материалы специального расследования переданы в правоохранительные органы Актобе для принятия процессуальных решений.

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