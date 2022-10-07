Установлены причины аварии на АЗС в Мангистауской области

Фото: Комитет промышленной безопасности

АКТАУ. 6 ОКТЯБРЯ - Комиссия по расследованию аварии установила причины взрыва на автозаправочной станции "Еркебулан АЗС" в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Причиной взрыва с последующим откидыванием крышки 60-кубового резервуара закопанного в землю, предназначенного для хранения дизельного топлива, явилось отложение дизельного топлива (донное отложение) внутри резервуара и установка самодельных дыхательных устройств, а также скопление избыточного давления от повышенной температуры окружающего воздуха в день происшествия. При проведении огневых работ, то есть резки гайки крышки резервуара, образовалась искра, контакт со скопившимися парами дизельного топлива привел к взрыву", - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

Напомним, 8 сентября около 19.30 на заправочной станции "Еркебулан АЗС", расположенной восточнее села Шетпе, при резке болгаркой металлических болтов, закрепляющих крышку резервуара для хранения дизтоплива, произошел взрыв, вследствие которого на месте происшествия погиб гражданин Узбекистана.

Позже, 13 сентября, департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Мангистауской области была создана комиссия по расследованию аварии.