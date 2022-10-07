Система Orphus

Установлены причины аварии на АЗС в Мангистауской области

06.10.2022, 14:34 9506
Установлены причины аварии на АЗС в Мангистауской области
Фото: Комитет промышленной безопасности
АКТАУ. 6 ОКТЯБРЯ - Комиссия по расследованию аварии установила причины взрыва на автозаправочной станции "Еркебулан АЗС" в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Причиной взрыва с последующим откидыванием крышки 60-кубового резервуара закопанного в землю, предназначенного для хранения дизельного топлива, явилось отложение дизельного топлива (донное отложение) внутри резервуара и установка самодельных дыхательных устройств, а также скопление избыточного давления от повышенной температуры окружающего воздуха в день происшествия. При проведении огневых работ, то есть резки гайки крышки резервуара, образовалась искра, контакт со скопившимися парами дизельного топлива привел к взрыву", - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

 
Напомним, 8 сентября около 19.30 на заправочной станции "Еркебулан АЗС", расположенной восточнее села Шетпе, при резке болгаркой металлических болтов, закрепляющих крышку резервуара для хранения дизтоплива, произошел взрыв, вследствие которого на месте происшествия погиб гражданин Узбекистана.
 
Позже, 13 сентября, департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Мангистауской области была создана комиссия по расследованию аварии.
 

новости по теме

В ВКО в результате ДТП произошел разлив 25 тонн серной кислоты

07.10.2022, 09:35 1891
В ВКО в результате ДТП произошел разлив 25 тонн серной кислоты
Фото: скриншот из видео департамента экологии
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 ОКТЯБРЯ - В Катон-Карагайском районе ВКО в результате ДТП разлилось 25 тонн серной кислоты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте экологии Восточно-Казахстанской области, 5 октября 2022 года на 227-м км трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи, вблизи села Ново-Хайрузовка, произошло опрокидывание КамАЗа с автоцистерной.
 

В результате аварии на земельный участок площадью около 50 квадратных метров из автоцистерны вытекла серная кислота общей массой 25 тонн", - проинформировали в департаменте.

 
Сообщается, что в целях нейтрализации серной кислоты и локализации очага загрязнения ТОО "Казцинк" выделило 15 тонн извести, которой была покрыта поверхность загрязненного участка.
 
Сотрудниками департамента экологии отобраны пробы почвы для определения степени загрязнения почвенного покрова.
 

Поясняем, что в силу статьи 136 Экологического кодекса РК лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб… В этой связи обязательства по ликвидации последствий аварийного загрязнения будут возложены на ТОО "АМ Logistic", которое оказывало услуги по транспортировке серной кислоты", - уточнили в департаменте.

 
В настоящее время Катон-Карагайским районным отделом внутренних дел проводятся оперативно-следственные мероприятия по данному факту аварийного происшествия, в рамках которого будет определен экологический ущерб.

 

Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в 183 километрах от Алматы

06.10.2022, 16:22 7251
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В 183 километрах от Алматы сегодня в 15.00 произошло землетрясение магнитудой 4.4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эпицентр землетрясения расположен к югу от Алматы, на территории Кыргызстана, сообщает сеть сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК.
 
Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.4. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В Усть-Каменогорске в больнице произошел пожар, эвакуировано более 70 человек

06.10.2022, 13:03 9166
В Усть-Каменогорске в больнице произошел пожар, эвакуировано более 70 человек
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 ОКТЯБРЯ - Ночью в Усть-Каменогорске в 4-й городской больнице произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 октября около часа ночи в медицинском учреждении по улице Серикбаева произошло возгорание в подвальном помещении", - сообщили в областном ДЧС.

 
Оперативно началась эвакуация людей из больницы.
 

Всех пациентов сразу же размещали в специальном теплом автомобиле "Вахта", поили горячий чаем. Всего было эвакуировано 59 больных и 12 человек медперсонала. Остальным людям, находящимся в задании, ничего не угрожало, им эвакуация не потребовалась", - проинформировали в ведомстве.

 
Прибывшими на место ЧС подразделениями было создано 7 звеньев газодымозащитной службы, которыми проведена проверка палат, подвального помещения.
 
Как выяснилось, в подвале медучреждения горела мебель, вещи на площади 12 квадратных метров. В 02.31 пожар был полностью ликвидирован. Медперсонал проветрил палаты, заменил постельное белье. После чего пациенты вернулись в свои палаты. Жертв и пострадавших нет. Никому из больных не потребовалась дополнительная медицинская помощь.
 
Всего в тушение пожара было задействовано 15 единиц техники и 45 человек личного состава.
 

Причина пожара устанавливается. Предполагаемые виновники пожара - сантехники медучреждения, которые в ту ночь распивали спиртные напитки. Они задержаны и помещены в ИВС", - отметили в ДЧС.


 

В одной из школ Уральска скончался ученик

06.10.2022, 09:13 11451
В одной из школ Уральска скончался ученик
УРАЛЬСК. 6 ОКТЯБРЯ - В одной из школ Уральска школьник умер перед уроком в классе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что ученик 10-го класса пришел утром в школу и потерял сознание перед уроком. Учителя вызвали неотложку, до их приезда помощь оказывал школьный медик, но к прибытию скорой ребенок скончался, сообщает "Мой город".
 
В школе сообщили, что мальчик перевелся в это учебное заведение в текущем году. Он стоял на учете с медицинским диагнозом.
 
В пресс-службе управления здравоохранения региона информировали, что вызов поступил в 08.09. Мальчик 2007 года рождения скончался до приезда фельдшеров.
 
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
 

В Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

05.10.2022, 18:54 17226
В Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
КОНАЕВ. 5 ОКТЯБРЯ - На станции Шамалган Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 3 октября.
 

Пассажирский поезд сообщением Алматы - Актобе совершил наезд на мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в департаменте.

 
По данному факту в линейном управлении полиции на станции Алматы I начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
По информации ведомства, с начала текущего года транспортными полицейскими за переход железнодорожных путей в неустановленных местах выявлено и привлечено к административной ответственности 34 019 лиц.
 

Не прекращаются факты экстренных торможений, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1618 фактов, из них по причине нахождения людей - 308, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 1140, и привлечено к ответственности 1066 человек. За текущий период по стране под колеса поездов попали 72 граждан, больше половины из них - со смертельным исходом, по 10 фактам пострадали дети, из них со смертельным исходом - 8", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в Алматинской области грузовой поезд сбил более 120 овец
 

Покушение на убийство произошло в Кызылорде

05.10.2022, 16:12 18411
КЫЗЫЛОРДА. 5 ОКТЯБРЯ - В Кызылорде 56-летний мужчина, применив огнестрельное оружие, ранил 43-летнюю знакомую и скрылся, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Потерпевшая доставлена в реанимационное отделение городской больницы, где была прооперирована и находится под наблюдением врачей", - сообщает Polisia.kz.


 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 24, часть 3, статье 99, часть 1, УК РК "Покушение на убийство", назначены соответствующие экспертизы.
 
Подозреваемый установлен. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.
 

В Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика

04.10.2022, 10:16 31376
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - В Алмалинском районе Алматы произошло массовое ДТП с участием грузовика, сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил начальник управления дознания департамента полиции города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов, 3 сентября текущего года около 16.00 водитель автомашины марки Nissan Terrano следовал улице по Кабанбай батыра в восточном направлении. На пересечении с улицей Байзакова при наличии знака "Уступи дорогу" водитель выехал на перекресток, где допустил столкновение с автомашиной марки HOWO под управлением гражданина М., который следовал по Байзакова в южном направлении.
 
В результате автомобиль Nissan Terrano вылетел за бордюр и допустил наезд на дорожный знак.
 

От удара по инерции автомобиль HOWO допустил наезд на припаркованные по улице Байзакова автомобили "Тойота" и "Тойота Королла", водители которых находились вне автомобиля. Далее автомашина "Тойота Королла" по инерции столкнулась с припаркованным автомобилем "Мицубиси Монтеро", водитель которого также находился вне авто", - проинформировал Олжас Шарипов.

 
По его словам, в результате ДТП водитель Nissan Terrano получил телесные повреждения и обратился за медпомощью.
 
Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алмалинского района.
 

Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил 288 млн тенге

03.10.2022, 20:42 39666
Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил 288 млн тенге
Фото: МЧС РК
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 ОКТЯБРЯ - 288 миллионов тенге превысил ущерб от лесных пожаров на востоке страны. И это не считая сентябрьских возгораний, когда полыхал практически весь регион, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, пострадали территории Катон-Карагайского национального парка, Курчумского и Большенарымского лесных хозяйств, сообщает "Хабар 24".
 
Расследованиями происшествий сейчас занимаются сотрудники лесной инспекции. Специалисты работают на пепелище и выясняют все обстоятельства случившегося.
 
По последним данным, только в этом году в Восточном Казахстане 324 пожара уничтожили свыше 10 тысяч гектаров лесостепных массивов. Результаты проверок обещают озвучить ближе к концу недели.
 

Точные причины пожара будут устанавливать подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, дознаватели. Это в их распоряжении. Также уже прокуратура к этим вопросам подключится. Поэтому совместными усилиями будут установлены истинные причины возникновения пожаров", - сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Кайрат Мейрембеков.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов