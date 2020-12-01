Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - В 170 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 29 ноября 2020 года в 23.47 (29 ноября в 17.47 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 170 километрах на юг от города Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,0. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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