Алматы. 11 мая. Kazakhstan Today - В 413 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,2, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 11 мая 2019 года, в 05.00 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 413 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,2. Глубина - 20 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства