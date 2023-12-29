В аэропорту Астаны объявлена тревога

На сегодняшний день без электроснабжения остаются 92 населенных пункта, это более 5 тысяч абонентов

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Петропавловск. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря в Северо-Казахстанской области из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя с переходом в снег и порывами ветра до 30 метров в секунду произошло отключение электроэнергии в 181 селе в 13 районах.





По состоянию на 15.00 27 декабря без электроснабжения в регионе остаются 92 населенных пункта, всего 5079 абонентов. Среди причин энергетики называют обрывы линий электропередачи, замыкания на подстанциях, информирует портал 7152.kz





По данным издания, все социальные объекты взяты на контроль координационного штаба.





Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов приступили 55 ремонтно-аварийных бригад и 55 единиц техники АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", а также 37 ремонтно-аварийных бригад и 140 единиц техники ТОО "Кокшетау Энерго".