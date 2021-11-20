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НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Неизвестный сообщил о возможном взрыве на рейсе Санкт-Петербург - Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В сall-центр Air Astana в 00.45 18 ноября поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково - Нур-Султан", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Сообщается, что в 02.49 борт благополучно приземлился.
В АО "Air Astana" прокомментировали информацию об угрозе взрыва на авиарейсе.
18 ноября 2021 года, в 20.45, в авиакомпанию Air Astana поступило сообщение об угрозе безопасности на авиамаршруте, пролегающем через территорию соседнего государства. В анонимном сообщении не были указаны ни название авиакомпании, ни номер, дата или время рейса. Авиакомпания незамедлительно усилила меры безопасности и провела дополнительный досмотр по прибытию и вылету всех своих рейсов. Информация об угрозе не подтвердилась", - сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".
Все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.