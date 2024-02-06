04.02.2024, 19:37 61611
В Акмолинской области на трассе столкнулись 11 авто, есть пострадавшие
Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами
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Кокшетау. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На участке автодороги Екатеринбург - Алматы в Аршалынском районе Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей, пятеро человек пострадали, сообщили в департаменте полиции региона.
На 1318 км автодороги Екатеринбург - Алматы, вблизи села Бирсуат, произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств", - проинформировали в ДП Акмолинской области.
Полицейские предварительно установили, что 29-летний водитель авто марки Toyota Camry, не соблюдая дистанцию и превышая скоростной режим, допустил столкновение с впереди идущим в попутном направлении авто марки Volkswagen Polo.
В результате ДТП столкнулись 11 автомобилей. Есть 5 пострадавших, которых доставили в больницу с различными травмами", - добавили в департаменте.
По данным "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 9 участках автодорог республиканского значения в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Улытауской областях.
В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействовано 432 единицы техники и 563 человека.
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04.02.2024, 17:01 71331
В Павлодаре проверяют информацию о подготовке теракта в школах
В соцсетях появилась информация о подготовке теракта в школах Павлодара
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Павлодар. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Павлодара проводит проверку по факту информации о подготовке к террористической атаке в школах, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту департаментом полиции проводится проверка. Совместно с компетентными органами проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию", - говорится в сообщении.
В ДП добавили, что виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности по закону.
Аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в ряде городов страны. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения", - рассказали в полиции.
Напомним, в социальных сетях появилась информация о готовящемся теракте в школах Актобе. Установлен подозреваемый, им оказался 18-летний иностранец.
В Астане школьник раздавал на перемене листовки о теракте.
04.02.2024, 12:00 80191
В Шымкенте из-за аварии 1,5 тысячи потребителей остались без газа Дополнено
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии на газопроводе в селе Мартобе близ Шымкента временно приостановлена подача газа 1500 частным потребителям, сообщили в акимате города.
3 февраля в 21.45 в селе Мартобе обнаружена утечка природного газа из газопровода высокого давления Ду-325 мм. В результате аварии временно приостановлена подача газа 1500 частным потребителям газа и 7 промышленным предприятиям", - говорится в сообщении акимата.
Отмечается, что сейчас для восстановительных работ задействуется специальная техника и 30 сотрудников, активно ведутся работы.
Жителей попросили закрывать краны на газовых трубах, а при появлении запаха газа обращаться в ДЧС региона.
Дополнено 04.02.2024, 14.38
Работы по подключению потребителей к газоснабжению завершены в полном объеме, сообщили в "КазТрансГаз Аймак".
Как уточнили в компании, оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки, проводились на протяжении всей ночи. Работы по подключению потребителей полностью были завершены в полном объеме утром 4 февраля.
В целях безопасности и для ликвидации аварии от системы газоснабжения отключены 1 450 потребителей частного сектора, 7 единиц промышленных предприятий и 12 единиц коммунально-бытовых объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утечка образовалась вследствие недавнего землетрясения.
Ранее сообщалось, что после сильного землетрясения в Алматы из-за утечки газа отключили 170 частных домов.
04.02.2024, 10:35 81041
В Атырау воспитатель детсада ударила ребенка
Фото: Depositphotos
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Атырау. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау в инклюзивном детском саду воспитательница ударила ребенка, передает корреспондент агентства.
На видео запечатлен момент, когда воспитатель дает пощечину малышу. По данным пользователя Нурлана Жунасова, жестокое обращение с ребенком было зафиксировано в стенах инклюзивного детского сада в Атырау.
Необходимо отметить, что в Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми, в том числе со стороны учителей и воспитателей.
Ранее сообщалось, что в Минюсте готовы изучить закон о запрете на телесные наказания детей.
В Кызылорде воспитателя детсада подозревают в избиении ребенка.
В детском саду Астаны был зафиксирован случай издевательства над особенным ребенком.
В 2022 году в Минпросвещения поступили десятки жалоб на работу детских садов. По итогам проверок были выявлены серьезные нарушения.
После ряда инцидентов к работающим по госзаказу детсадам усилили требования.
03.02.2024, 17:22 105356
В Карагандинской области рыбак утонул вместе с авто
Фото: ДЧС Карагандинской области
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Караганда. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 3 февраля, около 01.00 на водохранилище у поселка Молодежный автомобиль Reno ехал по льду. Машина попала в промоину и стала тонуть, сообщает "Вечерняя Караганда".
Двое пассажиров сумели спастись, а 39-летний водитель погиб.
На месте ЧП работают водолазы. Машину обнаружили, но тела в салоне нет, водительская дверь открыта. Возможно, мужчину отнесло течением в сторону.
Известно, что в этот день на канале Сатпаева производились работы по прокачке воды и из-за мощных потоков воды на льду образовались промоины.
03.02.2024, 11:26 113981
Работы на месте обвала на "Майкаинзолото" могут приостановить
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" в экскаваторы продолжают переэкскавацию грунта и горной породы. По всему периметру обвала образовались трещины. Это состояние грунта крайне опасно, сообщает пресс-служба МЧС РК.
При исследовании грунта магнитометром и геосканером специалисты ТОО "GRP Ridder grupp" дали заключение о том, что на месте локации искомого объекта высокая вероятность провала.
Аварийно-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" возглавляет руководство рудника, которое имеет право принимать решение о приостановке работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зоне чрезвычайной ситуации людей.
Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера. Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
02.02.2024, 09:26 153581
Жапаров досрочно покинул форум ЕАЭС в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека Дополнено
Фото: telegram/Sputnik Кыргызстан
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Бишкек. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На ТЭЦ Бишкека сегодня ночью произошел пожар. Город остался без горячей воды и частично без света и отопления.
Пострадали пять человек, двое из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров досрочно покинул форум ЕАЭС и вылетел в столицу для проведения заседания оперативного штаба по ситуации в энергетике, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Все школы и детские сады Бишкека переведены на онлайн-режим. Жители разных районов города жалуются на отключения света.
Вероятно, энергосистема испытывает серьезную нагрузку после аварии на ТЭЦ", - пишет источник.
Информация о якобы взрыве одной из труб или котла ТЭЦ появилась в соцсетях ночью. Позже появилась официальная информация от МЧС о том, что на станции произошел пожар, который потушили в 05.05.
В данное время идет прямой эфир с представителями Минэнерго и городских служб. Власти обещают, что система теплоснабжения Бишкека ориентировочно будет восстановлена в течение 2-3 дней. Об этом заявил замминистра энергетики Насипбек Керимов.
Система "Бишкектеплосети" работает в режиме рециркуляции. Мы принимаем такие меры, чтобы система не замерзла", - сказал он.
Практически вся южная часть Бишкека осталась без отопления", - сообщил замглавы "Бишкектеплосети" Шаршенбек Сарыкеев. По его словам, тепла нет в микрорайонах № 3-8, 11, 12, Улан, Кок-Жар. От тепла временно отключают несоциальные объекты, добавил он.
Дополнено 02.02.2024, 11.02
В МЧС не исключают, что причиной аварии на ТЭЦ Бишкека стала диверсия, сообщает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на главу ведомства Бообека Ажикеева.
По его словам, примерно в 03.00 на станции было несколько хлопков. Власти также не исключают техногенную причину аварии.
На территории ТЭЦ Бишкека объявлен режим чрезвычайной ситуации. На месте создан штаб, куда вошли работники профильных госорганов, включая сотрудников ГКНБ.
Теплоснабжение в Бишкеке полностью восстановят в течение 5-7 дней, для объявления режима ЧС в Бишкеке предпосылок нет, заявил глава МЧС.
В Минэнерго жителям Бишкека пообещали сделать перерасчет оплаты из-за ограничения поставки тепла и горячей воды.
Президент страны Садыр Жапаров взял ситуацию на ТЭЦ Бишкека под личный контроль. Он поручил в сжатые сроки устранить последствия ЧС.
Напомним, в конце прошлого года в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
В середине января на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что к 2030 году в Казахстане возникнет дефицит электроэнергии. Он также рассказал, что в Казахстане усилят контроль в сфере теплоэнергетики.
Казахстанским ТЭЦ не хватает свыше 15 тысяч сотрудников.
01.02.2024, 21:08 175866
В Уральске дети и воспитатель получили травмы в результате падения шкафа
Фото: Depositphotos
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Уральск. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел в детском саду "Саби" утром 1 февраля. Шкаф упал на детей во время занятий, его падение пыталась сдержать воспитатель и пострадала вместе с детьми, сообщает "Уральская неделя".
По словам работников дошкольного учреждения, в детсаду готовились к встрече комиссии, шкаф в одной из групп передвинули, но не закрепили.
По информации областного управления здравоохранения, вызов на пульт "103" о травмированных в детском саду "Саби" детях поступил в 11.30. Всего с места происшествия медики забрали 5 человек - из них четверых детей 2018 года рождения.
В областной детской многопрофильной больнице у всех пострадавших детей врачи диагностировали разного рода ушибы - мягких тканей грудно-поясничной области, кистей, предплечий.
Состояние всех 4 детей медики оценили как удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение. Воспитателя 1976 года рождения с ушибом мягких тканей нижних конечностей транспортировали в городскую многопрофильную больницу. Ей также назначено амбулаторное наблюдение.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства ЧП выясняются.
01.02.2024, 13:58 142386
Есть риск обвала: в МЧС рассказали о ходе спасательной операции на "Майкаинзолото"
Фото: instagram/asaiyn.baikhan
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Павлодар. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе спасательной операции на руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области рассказал на брифинге замначальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Жомарт Аскаров.
Сейчас идут работы по поиску двух спасателей. Мы туда максимально привлекли силы и средства, в том числе и специальное оборудование. Это геосканер, магнитометры, специальные организации для этого привлечены. В целом 139 человек, 40 единиц техники, три кинологических расчета и два беспилотных летательных аппарата работают на месте. Также мы консультировались с зарубежными коллегами", - заявил Аскаров.
Они тоже отмечают неустойчивость почвы, возможный обвал грунта и риск для спасателей.
Мы, конечно, данные параметры учтем, и решение будет принято с учетом погодных условий и безопасности спасателей", - рассказал Аскаров.
Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.
Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?