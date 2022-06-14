В Акмолинской области оператора крана придавило груженым контейнером

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13 июня в 03.33 в дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение диспетчера одного из предприятий о том, что работника предприятия прижало груженым контейнером из полипропиленовой ткани, сообщает Kokshetau.Asia.
От полученных травм мужчина 1974 года рождения скончался на месте. Назначена экспертиза. Ведется досудебное расследование по статье 156, часть 3, УК РК "Нарушение правил охраны труда".
Напомним, оператора крана по неустановленной причине насмерть придавило огромным мешком весом около тонны. Управление инспекции по труду по поэтому факту назначило служебную межведомственную проверку. Результаты расследования станут известны в течение 10 дней.