В Акмолинской области от удара ковшом погиб рабочий

Кокшетау. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 октября в отдел полиции Целиноградского РОП работник одного из предприятий сообщил, что в селе Акмол на объекте по укладке провода для канализационных труб водитель экскаватора во время работы по неосторожности травмировал своего коллегу ковшом экскаватора, сообщает Polisia.kz.
В результате пострадавший скончался на месте происшествия.
Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".