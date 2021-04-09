В Акмолинской области подростка насмерть придавило плитой

КОКШЕТАУ. 8 АПРЕЛЯ - В четверг, 8 апреля, в 11.00, в Есильский районный отдел полиции поступило сообщение от фельдшера районной больницы о скончавшемся юноше, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 16-летний житель города Есиля был придавлен козырьком, обрушившемся с кровли на входе в овощной склад.

Склад расположен за территорией Агротехнического колледжа №7, студентом первого курса которого являлся погибший.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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