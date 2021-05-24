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АКТАУ. 23 МАЯ - В Актау при обрушении обшивки многоэтажки был поврежден газопровод. Инцидент произошел в 03.30 23 мая из-за сильного ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате обрушения никто не пострадал. На место выехали заместитель акима города Серик Гусман, ответственные отделы акимата и управления по чрезвычайным ситуациям, представители ОСИ, сообщает inaktau.kz

АО "КазТрансГазАймак" временно перекрыло газ для проверки труб на безопасность эксплуатации. После проверки подача газа возобновится.

Во второй половине дня будет проведен демонтаж отслоившихся частей и составлено заявление по обнаруженным дефектам. Работа по полной реконструкции жилья будет находиться на контроле акимата города", - сообщили в акимате Актау.

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