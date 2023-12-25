24.12.2023, 15:03 16806
В Актау жители ряда микрорайонов остались без тепла и горячей воды
Фото: пресс-служба акимата Актау
Рассказать друзьям
Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с прорывом на тепловых сетях в нескольких микрорайонах Актау введены временные ограничения на тепло и горячую воду, сообщает "Лада".
Из-за прорыва на тепловых сетях в 16-м микрорайоне введено временное ограничение на отопление и горячую воду в некоторых домах 20а, 16, 17, 18, 19, 20-го микрорайонов.
На месте прорыва специалисты предприятия "Каспий жылу, су арнасы" проводят ремонтные работы. Работы взял под свой личный контроль аким города Улугбек Тналиев.
Специалисты "Каспий жылу, су арнасы" работают над исправлением неисправности.
Ранее жителям четырех микрорайонов Актау частично отключили отопление из-за аварии на теплосети.
новости по теме
24.12.2023, 11:47 20446
Горели билборды, павильоны и торговые дома: сильный пожар произошел в Алматинской области
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Конаев. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 24 декабря в 03.35 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Есике горят навес, билборды, торговые павильоны, магазины с переходом на кровлю торгового дома "Пассаж" и на торговый дом "Шамшат", сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
На момент прибытия первых пожарных подразделений в 03.40 торговые павильоны, магазины и кровля ТД "Пассаж" были охвачены огнем. Дополнительно на место были направлены силы и средства близлежащих подразделений. Пожар распространился на большую площадь из-за позднего сообщение на пульт "101". В 06.20 пожар был локализован, в 07.40 ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1958 квадратных метров.
Не допущено распространение огня на близстоящий торговый дом "Халифа", склад одежды и мебельный магазин.
Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причины пожара на место были направлены начальник отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории ДЧС Алматинской области. В ликвидации пожара были задействованы 34 сотрудника и 11 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников 3 единицы техники дорожной патрульной службы, 6 работников и 2 единицы техники бригады скорой медицинской помощи.
24.12.2023, 09:44 22901
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: появилось видео избиения водителя
Фото: Instagram/meirzhan_rtl
Рассказать друзьям
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликовано видео, на котором заснято, как пассажир ударил женщину - водителя автобуса в Алматы.
В ролике можно увидеть, что между водителем и пассажиром возникает перепалка. После чего мужчина бьет женщину. Один из пассажиров пытается вступиться за водителя.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
23.12.2023, 16:25 38131
Застройщика обвинили в ухудшении теплоснабжения в алматинском ЖК
Ситуация с теплоснабжением в ЖК "River Park" взята под контроль акиматом Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В домах жилого комплекса River Park, расположенного в Медеуском районе Алматы, ухудшилось теплоснабжение. В акимате данную ситуацию связали с непрофессиональными действиями застройщика.
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", причина низких параметров отопления, подаваемого в здания River Park, - неправильная работа автоматизированного теплового пункта, принадлежащего частной строительной организации.
Вместе с тем коммунальщики утверждают, что отопление в данный ЖК от источников выработки тепла (зона теплоснабжения АО "Алматинские электрические станции", ТЭЦ) подается в штатном режиме с соблюдением всех параметров. Они отметили, что в период низких температур наружного воздуха никаких жалоб со стороны жителей данного ЖК не поступало.
Не исключено, что нештатная ситуация с отоплением в домах ЖК "River Park" возникла из-за вмешательства в работу АТП со стороны частной сервисной организации, обслуживающей жилкомплекс", - отметили коммунальщики.
В помощь строителям направлена дежурная бригада "Алматинских теплосетей".
Вместе с тем районный акимат ранее провел переговоры с представителями застройщика ТОО "АРТ Медиа" по принятию экстренных мер для восстановления теплоснабжения в жилых домах. Застройщик заверил, что им будут закуплены дополнительные насосы для элеваторного узла. Насосы будут установлены на следующей неделе.
Ситуация с теплоснабжением в ЖК "River Park" взята под контроль акиматом Алматы и всех соответствующих экстренных служб города" - добавили в пресс-службе акимата.
Напомним, жителям четырех микрорайонов Актау частично отключили отопление из-за аварии на теплосети.
23.12.2023, 11:16 43656
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем накануне вечером.
По словам медработников, пострадавшая женщина 50 лет с множественными переломами тела была госпитализирована в отделение реанимации. Состояние пациентки оценивают как тяжелое за счет сочетанной травмы и травматического шока.
Другой пострадавший - мужчина 55 лет с диагнозом "черепно-мозговая травма" госпитализирован в отделение нейрохирургии.
36-летняя водитель автобуса с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени также госпитализирована в отделение нейрохирургии.
Пострадавший ребенок осмотрен мультидисплинарной бригадой детской городской клинической больницы № 2 в составе хирурга, травматолога, нейрохирурга, в результате выставлен диагноз "ушиб мягких тканей левого коленного сустава". Наложена гипсовая повязка. Ребенка отправили на амбулаторное лечение.
В Сети появилось видео наезда автобуса на людей и автомобили.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
22.12.2023, 20:38 54961
В Алматы автобус въехал в группу людей на остановке: три человека погибли Дополнено
Рассказать друзьям
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 22 декабря, в 18.15 пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя - женщину, которая потеряла сознание, сообщает пресс-служба ДП Алматы.
Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя автомобилями.
Вследствие ДТП три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Назначены экспертизы.
Другие обстоятельства устанавливаются.
Дополнено 22.12.2023, 20.49
По информации управления общественного здравоохранения Алматы, в результате ДТП пострадали 7 человек. Трое погибли до приезда скорой. Трое взрослых госпитализированы в городскую клиническую больницу № 7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра. Четвертый пострадавший, ребенок 15 лет, госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу № 2 с диагнозом: перелом костей левой стопы. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе психологическая.
Дополнено 22.12.2023, 21.48
В отношении мужчины, ударившего водителя автобуса, зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство) и по статье 351 УК РК (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Он водворен в изолятор временного содержания департамента полиции.
22.12.2023, 11:40 62091
Взрыв газа в поселке Гульдала: скончались двое пострадавших
Фото: talgar_akimat
Рассказать друзьям
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице скончалась еще одна пострадавшая во время взрыва газа в поселке Гульдала Алматинской области.
Информацию о смерти девушки подтвердили в Алматинской многопрофильной клинической больнице.
Женщина 2003 года рождения скончалась ночью, не приходя в сознание. У нее был ожог 3-4-й степени", - сообщили в больнице.
Вчера утром в больнице скончался другой пострадавший - мужчина 1991 года рождения, у него был ожог 95% поверхности тела.
Напомним, взрыв газа в нескольких частных домах села Гульдала произошел 17 декабря. По предварительной версии, причиной взрыва стал скачок газа в газопроводе. В результате ЧП были госпитализированы четыре человека.
20.12.2023, 19:47 101131
В Атырау женщина скончалась в процедурном кабинете поликлиники
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Атырау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 51-летняя женщина скончалась в процедурном кабинете филиала городской поликлиники № 1 после получения инъекции, сообщает AtyrauPress.
В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали, что женщина, 1972 года рождения, 24 ноября обратилась за консультацией к врачу-отоларингологу медучреждения с жалобами на слух. Затем 13 декабря она пришла на прием к своему участковому врачу с назначением от частного врача-сурдолога, чтобы получить направление в процедурный кабинет. 14 декабря в 09.15 после получения первого укола ей стало плохо, и она потеряла сознание. Врачи вызвали скорую, в это время сами оказывали первую помощь. В 09.51 зарегистрирована смерть. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее мужчина скончался из-за анафилактического шока в одной из клиник Караганды. Медсестра ввела пациенту препарат ЦЕФ-3, об аллергии на который мужчина предупредил врачей.
20.12.2023, 18:01 98071
"Газель" опрокинулась из-за сильного ветра на трассе в области Абай
Водителем "газели" оказался гражданин России
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Семей. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "Газель" опрокинулась из-за сильного ветра на трассе Омск - Майкапчагай в области Абай, сообщает Polisia.kz.
19 декабря на 913-м километре трассы Омск - Майкапчагай произошло ДТП. На помощь водителю пришли сотрудники полиции Оразбаев и Мухамеджанов, которые, следуя по маршруту патрулирования, увидели "газель", которая сошла в кювет и завалилась набок", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что водителем большегруза является гражданин РФ, который пояснил, что нарушений ПДД не допускал, а транспорт перевернулась из-за сильного бокового ветра.
Вовремя подоспевшие полицейские обратились к директору одного из ТОО, который предоставил погрузчик, способный вытянуть тяжелый грузовик на дорогу. Транспорт сопроводили до ближайшего населенного пункта. Иностранец выразил благодарность полицейским", - добавили в полиции.
Ранее автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Карагандинской области из-за сильного ветра.
Читаемое
24.12.2023, 09:44Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: появилось видео избиения водителя 24.12.2023, 11:4720146Горели билборды, павильоны и торговые дома: сильный пожар произошел в Алматинской области 24.12.2023, 17:2616921Перекрывших улицу жителей алматинского ЖК "River Park" оштрафовали 24.12.2023, 15:0316506В Актау жители ряда микрорайонов остались без тепла и горячей воды 24.12.2023, 09:5715561В Павлодарской области охотники без лицензии застрелили двух косуль 20.12.2023, 20:27139861В двух областях закрыли дороги из-за непогоды 20.12.2023, 16:25137021ДЧС: Более 10 пожаров происходит в Алматы на новогодние праздники из-за пиротехники 19.12.2023, 20:12126741Министр транспорта прокомментировал задержки поездов на юге Казахстана 21.12.2023, 18:43116861Президент подписал закон о спецвыплатах работающим во вредных условиях труда 21.12.2023, 12:00114846Прокуратура ЗКО выявила нарушения в детских лагерях 26.11.2023, 17:50318681В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 27.11.2023, 14:41300786Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 27.11.2023, 14:11281701Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны" 26.11.2023, 17:19258331Умеренная магнитная буря наблюдается на Земле в воскресенье 26.11.2023, 09:25240806В Алмалинском районе Алматы часть потребителей осталась без энергоснабжения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?