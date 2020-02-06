Актобе. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе два человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей, передает Kazakhstan Today.



ДТП произошло сегодня в Актобе на пересечении улиц Шайкенова - М. Маметовой. Водитель автомашины "Лада-Гранта", двигаясь со стороны проспекта Абилкайыр хана в сторону проспекта 312 стрелковой дивизии, нарушив требование дорожного знака "Направление движения по полосам", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Тойота-Камри". В результате "Тойота", изменив направление движения, столкнулась с Daewoo Nexia, а "Лада-Гранта" - с автомашиной ZAZ Chance, которая двигалась в попутном направлении, сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.



"В результате ДТП два человека получили различные телесные повреждения и госпитализированы в БСМП Актобе", - отметили в полиции.



ДП напоминает, что в зимний период на дорогах не всегда видна разметка, в связи с чем водителям необходимо быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков 5.8.8 "Направление движения по полосам" на пересечениях. На трех перекрестках Актобе (проспекты А. Молдагуловой - Абилкайыр хана, проспект А. Молдагуловой - улица С. Баишева и улицы М. Маметовой - Шайкенова) в целях увеличения пропускной способности введены дополнительные полосы для движения налево.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства