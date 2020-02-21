Актобе. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе в детском саду произошел пожар, эвакуированы 90 детей, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 20 февраля текущего года, на пульт 102 поступил звонок о том, что в детском саду "Асем" по улице Ливенцова произошел пожар. На место незамедлительно направлен наряд полиции, который обнаружил задымление в одном из помещений", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Прибывшим нарядом из детского учреждения эвакуированы 90 детей и размещены в автобусы патрульной полиции.

На месте происшествия работают пожарные, причина возгорания выясняется. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в полиции.

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