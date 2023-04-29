28.04.2023, 08:44 42586
В Актюбинской области начали подсчитывать ущерб от весеннего половодья
Сильнее всего стихия ударила по поселку Кобда
Фото: МЧС РК
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Актобе. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области эксперты начали подсчитывать ущерб от весеннего половодья.
Как сообщает телеканал КТК, сильнее всего стихия ударила по поселку Кобда. Только на ремонт одной гимназии и спортивного комплекса понадобится больше 200 миллионов тенге. Помимо учебного заведения и оздоровительного комплекса под воду тогда ушли и 78 частных домов.
Физкультурно-оздоровительный комплекс первым принял удар. Талая вода затопила подвал и весь первый этаж. Сейчас там уже сухо, но объект придется капитально ремонтировать. Для этого, по подсчетам экспертов, понадобится не меньше 140 миллионов.
При этом восстановление гимназии обойдется дешевле: в 100 миллионов тенге. Изначально предполагалось, что после таких разрушений дети сюда вряд ли вернутся. Но эксперты пришли к выводу, что гимназию можно отремонтировать. Чиновники рассчитывают успеть все до сентября.
На первом этаже образовались трещины в стенах столовой, библиотеки, уборных, спортзала. Некоторые даже перегородки, не несущие перегородки, наклонились, и были повреждены напольные покрытия. Мы ставим такую задачу: чтобы в летний период - каникулярный период - начать и завершить ремонт", - заявил заместитель руководителя управления образования Актюбинской области Женисбек Акбергенов.
Напомним, 13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда Кобдинского района произошло подтопление расположенных на окраине населенного пункта дворовых территорий, домов, здания ФОК и кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте.
15 марта решением акимата Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Как сообщил замруководителя аппарата акима Актюбинской области - пресс-секретарь акима региона Ержан Байтанаев, 24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению. Соответствующее поручение дано акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым в ходе поездки в Кобдинский район.
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28.04.2023, 14:14 37881
Взрыв в Жанаозене: скончались еще два человека
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Жанаозен. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв взрыва в жилом доме Жанаозена возросло - в больнице скончались еще двое пострадавших.
Двое мужчин, 1972 и 1977 годов рождения, получивших тяжелые травмы при взрыве в многоквартирном доме Жанаозена скончались в больнице, сообщили порталу inAktau.kz в управлении здравоохранения Мангистауской области.
24 апреля скончался мужчина 1977 года рождения. Его вытащили из завалов и доставили в реанимационное отделение с длительным сдавлением нижних конечностей. Медики также сообщили, что у него почечная недостаточность.
27 апреля скончался пострадавший 1972 года рождения. Он получил 70 процентов ожогов тела, находился в реанимации на ИВЛ.
Женщина 2000 года рождения находится в тяжелом состоянии. Ее ввели в медикаментозный сон, она подключена к аппарату ИВЛ", - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, ранее сообщалось о четырех погибших: мужчине, двух женщинах и трехлетнем ребенке.
17 апреля около 5.00 в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси. Родственники погибших также озвучили свою версию ЧП.
28.04.2023, 12:18 39541
Массовая драка в Алматы: возбуждено уголовное дело
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту массовой драки в Алматы, которая произошла на улице Розыбакиева возле торгового центра, возбуждено уголовное дело.
28 апреля в полночь поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Розыбакиева и Ескараева происходит драка. На место происшествия были направлены патрульные экипажи полиции, которые пресекли правонарушение, задержали и доставили в УП Бостандыкского района всех участников инцидента. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 (Хулиганство) УК РК", - сообщает Polisia.kz.
Назначены экспертизы.
Действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются", - добавили в полиции.
Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.
Как сообщается, драка произошла в районе ТРЦ "Мега" с участием группы молодых людей.
Ранее в Шымкенте болельщики двух футбольных команд устроили массовую драку.
28.04.2023, 10:26 41176
В Кызылорде школьница получила тяжелые травмы из-за упавшего на нее в классе шкафа
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Девятилетняя девочка получила серьезные травмы из-за падения шкафа в школе Кызылорды.
В частной школе Кызылорды на ученицу четвертого класса упал шкаф. Девочку госпитализировали с различными травмами. В социальных сетях появилось обращение матери пострадавшей школьницы, сообщает телеканал KTK.
О состоянии ребенка рассказала в соцсетях мать пострадавшей школьницы. По ее словам, дочь сейчас находится в тяжелом состоянии в многопрофильной областной детской больнице.
Пришли люди из администрации школы, сказали, что окажут материальную помощь, если мы заберем заявление. Но мы отказали. Состояние нашей дочери настолько тяжелое, мы даже не знаем, сколько времени и средств понадобится на ее реабилитацию. Врачи тоже не дают никаких гарантий, поэтому мы решили, что все должно быть решено в рамках закона. Написали также заявление в областную прокуратуру. Надеемся, что оно не останется без ответа и виновные понесут наказание", - написала женщина.
По словам отца девочки, все случилось в классе. Возле шкафа, который неожиданно упал, стояли его дочь и еще несколько детей. Все, кроме нее, успели отбежать в сторону.
Шкаф очень большой и тяжелый. Но ничем не был закреплен. Пусть руководство школы окажет помощь в реабилитации моей дочери", - заявил отец пострадавшей школьницы.
Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования.
На сегодняшний день руководство вышеуказанной интеллектуальной школы оказывает помощь пострадавшему ребенку. В связи с произошедшим управлением полиции города проводится расследование", - отметили в отделе образования.
В областной многопрофильной детской больнице сообщили, что девочка поступила в тяжелом состоянии.
Она была госпитализирована с травмой почек, ушибом мочевого пузыря. У нее было шоковое состояние, смещенный перелом бедренной кости, закрытый смещенный перелом поперечного отростка первого поясничного отдела позвоночника", - сообщили врачи.
Полиция начала расследование по части 2 статьи 140 УК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Сообщаем, что в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что семилетнему мальчику пришлось ампутировать палец после катания на горке в Уральске. А в Костанае подросток попал в реанимацию с тяжелыми травмами из-за упавших на него футбольных ворот.
27.04.2023, 20:33 52101
В Алматы горит сухостой на склоне горы Мохнатка
Фото: очевидцы
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Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 27 апреля, в 20.00 сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС Алматы в количестве более 30 сотрудников с пожарными хлопушками, лопатами, шанцевым инструментом направлен в Медеуский район по сообщению, что горит сухостой на склоне горы Мохнатка на площади 100 кв. м со стороны поселка, по дороге на плато Кок-Жайлау, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
Информация доведена до Иле-Алатауского ГНПП.
К месту загорания на высоту пожарные добираются пешком в связи с невозможностью применения техники и темным временем суток.
В ДЧС подчеркнули, что угрозы распространения огня нет.
26.04.2023, 16:53 73696
Пожарные спасли 17 человек из крупного пожара в одной из многоэтажек Караганды
Фото: Instagram/qaragandy_tjd
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Караганда. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из пятиэтажек в центре Караганды произошел пожар, спасено 17 человек, в том числе 5 детей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.
26 апреля в 13.57 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на проспекте Бухар Жырау, 58а. Произошло горение балкона на 5-м этаже, огонь распространился на кровлю жилого дома", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков спасено 17 человек (из них 5 детей) и по лестничному маршу эвакуировано 40 человек (из них 13 детей). Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Оперативно принятыми мерами пожар был локализован в 15.20, в 15.35 ликвидирован.
Отмечается, что пожарными не допущено распространения огня на жилые квартиры. В тушении были задействованы 68 человек личного состава и 18 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Жертв и пострадавших нет.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать открытый источник огня (сигареты, зажигалка).
26.04.2023, 08:56 84106
В одном из гаражей в Уральске произошел пожар, погибли три человека
Фото: Instagram/batysqaz_tjd
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Уральск. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 апреля в 20.58 в Уральске произошел пожар в гараже на площади 30 квадратных метров с переходом на кровлю частного жилого дома на площади 42 квадратных метров. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области.
Внутри гаража также загорелся автомобиль ВАЗ-2121 (Нива). В гараже были обнаружены тела трех человек.
Пожар локализован в 21.32 и ликвидирован в 22.02. Из гаража пожарные извлекли 4 кислородных баллона емкость по 50 литров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Как сообщает портал "Мой город", по предварительной информации, в гараже произошел взрыв. Гараж расположен недалеко от городского парка культуры и отдыха.
26.04.2023, 08:13 84261
Ограничительные мероприятия введены в Костанайской области из-за бруцеллеза
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Костанай. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничительные мероприятия по бруцеллезу введены в трех районах Костанайской области. Инфекцию выявили в фермерских хозяйствах и частном подворье.
Всего заболело порядка четырехсот голов крупного рогатого скота. Сейчас в очагах заражения работают республиканские противоэпизоотические отряды. Они дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования. Проверяют на бруцеллез лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков, сообщает "Хабар 24".
В поселке Сатай выявили 41 случай заболевания у коров. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллез, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населенных пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.
Запрещен вывоз, ввоз животных, продукции, сырья животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллез будут сняты ограничительные мероприятия. На сегодняшний день оздоровительные мероприятия продолжаются", - сообщила заместитель руководителя управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова.
Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
25.04.2023, 20:08 70876
Подозреваемый в вымогательстве житель Павлодара поджег себя
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Павлодар. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 24 апреля в 00.05 в полицию поступил сигнал, что на пересечении улиц Малайсары батыра и Малой объездной мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег себя, сообщает Pavlodarnews.kz.
29-летнего павлодарца госпитализировали с ожогами головы, рук, ног, шеи. На областной станции скорой помощи добавили, что у него был травматический шок второй степени.
Супруга пострадавшего заявила в социальных сетях, что акцию самоподжога он устроил вместе с соседом из-за давления полицейских: их обвиняют в вымогательстве.
Мужчина подозревается в вымогательстве у жителя Павлодара. В соответствии с первым подпунктом третьего пункта статьи 77 Конституции РК, первой частью статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса человек считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не признают вступившим в законную силу приговором суда", - сообщили в областном департаменте полиции.
В ведомстве добавили, что начали досудебное расследование по первой части статьи 105 УК РК (доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения).
Медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое. У него обгорело 65% тела. Мужчину поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В сентябре 2022 года в Астане сотрудники центра оперативного управления столичного ДП выявили мужчину, который на проспекте Мэнгілік Ел пытался совершить самоподжог. Как выяснилось, 37-летний мужчина был не согласен с решением суда, вынесенным в Семее.
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