В Актюбинской области погиб девятиклассник

АКТОБЕ. 12 МАЯ - Ученик 9 класса разбился на мотоцикле в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 мая, примерно в 22.00, в Шалкарском районе произошла дорожная трагедия с участием несовершеннолетнего. 15-летний водитель мотоцикла "Иж Планета-5" не справился с рулевым управлением и опрокинулся, сообщает " Диапазон ".

Несовершеннолетний мотоциклист ехал по проселочной дороге в 3 километрах от поселка Базой без шлема, не имел прав, на мотоцикле не было регистрационных номеров.

Ученик 9 класса был доставлен в медицинский стационар, где от полученных травм скончался.

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