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В Актюбинской области погиб девятиклассник

12.05.2021 7615
АКТОБЕ. 12 МАЯ - Ученик 9 класса разбился на мотоцикле в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 мая, примерно в 22.00, в Шалкарском районе произошла дорожная трагедия с участием несовершеннолетнего. 15-летний водитель мотоцикла "Иж Планета-5" не справился с рулевым управлением и опрокинулся, сообщает "Диапазон".
 
Несовершеннолетний мотоциклист ехал по проселочной дороге в 3 километрах от поселка Базой без шлема, не имел прав, на мотоцикле не было регистрационных номеров.
 
Ученик 9 класса был доставлен в медицинский стационар, где от полученных травм скончался.
 

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