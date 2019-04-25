В Алматы упал частный вертолет, пилот погиб по пути в больницу (ФОТО)

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В Алматы упал частный вертолет, пилот погиб по пути в больницу, передает Kazakhstan Today.





Частный вертолет марки "Еврокоптер-130" упал сегодня в 16.05 в микроарйоне Таусамалы Наурызбайского района Алматы, на открытой территории санатория "Алатау". Вертолет принадлежит авиакомпании Sky Service, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.





Он отметил, что горения в результате происшествия не возникло.





На борту находился пилот 1968 года рождения, который скончался в карете скорой помощи. Вертолет следовал по маршруту Боралдай - Большое Алматинское озеро", - уточнил представитель КЧС.













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