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В Алматы упал частный вертолет, пилот погиб по пути в больницу (ФОТО)

17.01.2019, 17:12 14514
Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В Алматы упал частный вертолет, пилот погиб по пути в больницу, передает Kazakhstan Today.

Частный вертолет марки "Еврокоптер-130" упал сегодня в 16.05 в микроарйоне Таусамалы Наурызбайского района Алматы, на открытой территории санатория "Алатау". Вертолет принадлежит авиакомпании Sky Service, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Он отметил, что горения в результате происшествия не возникло.

На борту находился пилот 1968 года рождения, который скончался в карете скорой помощи. Вертолет следовал по маршруту Боралдай - Большое Алматинское озеро", - уточнил представитель КЧС.




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