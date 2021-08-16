В Алматинской области произошло землетрясение

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По данным регионального ДЧС, подземные толчки зафиксированы в 12.52.
Эпицентр землетрясения был расположен в 97 километрах на северо-запад от Алматы, на территории Илийского района Алматинской области. Энергетический класс землетрясения - 9,1. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина залегания очага - 15 километров.
Жители села Курты ощутили подземные толчки силой 2 балла по шкале МSК-64.
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