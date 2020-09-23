В Алматинской области создана комиссия по расследованию обрушения строящегося ФОКа

Талдыкорган. 22 сентября. Kazakhstan Today - По поручению акима Алматинской области в селе Чунджа работает комиссия, которая выясняет причины обрушения строящегося здания физкультурно-оздоровительного комплекса, передает Kazakhstan Today.

В целях выяснения причин обрушения металлоконструкции одного блока кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чунджа Уйгурского района по поручению акима Амандыка Баталова создана рабочая комиссия под председательством первого заместителя акима области Турлашова", - сообщили в пресс-службе акима.

В состав комиссии вошло руководство областного управления строительства, ГАСКа, ЧС, департамента промышленной безопасности с привлечением представителей технического и авторского надзора, КазНИИСА, генеральной подрядной организации ТОО "Лидер-НК".

Члены комиссии на данном этапе проводят обследование объекта.

Напомним, что 21 сентября, в 11.00, в ходе выполнения работ по устройству мягкой кровли третьего блока физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чунджа произошло обрушение металлоконструкции . Жертв и пострадавших нет. Площадь обрушенного блока составляет 1058,4 квадратного метра. Первый и второй блоки здания обрушением не затронуты. Генеральный подрядчик - ТОО "Лидер-НК", строительство объекта начато в ноябре прошлого года.

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