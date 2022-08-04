В Алматинской области водитель легкового авто погиб в результате столкновения с поездом

КОНАЕВ. 3 АВГУСТА - 2 августа в Илийском районе на одном из железнодорожных переездов по трассе Енбек - Куйган произошло ДТП с участием грузового поезда и автомобиля Аudi 100, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При столкновении произошло возгорание автомашины, 40-летний водитель погиб на месте происшествия. Еще трое мужчин, находившиеся в салоне машины, доставлены с различными травмами в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

По факту ДТП проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).