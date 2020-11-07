В Алматы горел двухэтажный дом

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня утром произошел крупный пожар нефункционирующего двухэтажного дома в Бостандыкском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДЧС Алматы, 6 ноября в 06.34 пожарные расчёты выехали по адресу: Бостандыкский район, улица Радостовца, 152-г.

По прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено горение кровли и частично второго этажа нефункционирующего двухэтажного здания на площади 250 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС.

На борьбу с пожаром было подано 8 пожарных стволов.

Из-за сильного задымления внутри здания работали 3 звена газодымозащитной службы", - отметили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что пожар был локализован в 07.55, а ликвидирован в 08.36. "Принятыми мерами удалось отстоять 1-й и 2-й этаж здания… Жертв и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

В тушении пожара было задействовано 53 человека личного состава, 14 единиц техники.

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