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В Алматы горел цех по производству мебели

29.06.2020, 11:23 6616
В Алматы горел цех по производству мебели
Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - В Алматы произошел пожар в цехе по производству мебели, сообщили в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям, передает Kazakhstan Today.
 
В 09.50 загорелся цех, расположенный на территории частного жилого дома в Алатауском районе, в микрорайоне Шапагат, по улице Головацкого, 59.
 
В ДЧС подчеркнули, что создавалась угроза распространения на стоящий рядом дом. В связи с тем что район маловодный, сотрудники службы пожаротушения организовали бесперебойную подачу воды.
 
Принятыми мерами пожарных возгорание было ликвидировано в 10.36. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
 
На месте работают 6 единиц техники и 24 человека личного состава. Производится проливка и разбор конструкций.
 

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