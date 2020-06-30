В Алматы горел цех по производству мебели

В 09.50 загорелся цех, расположенный на территории частного жилого дома в Алатауском районе, в микрорайоне Шапагат, по улице Головацкого, 59.
В ДЧС подчеркнули, что создавалась угроза распространения на стоящий рядом дом. В связи с тем что район маловодный, сотрудники службы пожаротушения организовали бесперебойную подачу воды.
Принятыми мерами пожарных возгорание было ликвидировано в 10.36. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
На месте работают 6 единиц техники и 24 человека личного состава. Производится проливка и разбор конструкций.
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