В Алматы горел цех по производству мебели

Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - В Алматы произошел пожар в цехе по производству мебели, сообщили в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям, передает Kazakhstan Today.

В 09.50 загорелся цех, расположенный на территории частного жилого дома в Алатауском районе, в микрорайоне Шапагат, по улице Головацкого, 59.

В ДЧС подчеркнули, что создавалась угроза распространения на стоящий рядом дом. В связи с тем что район маловодный, сотрудники службы пожаротушения организовали бесперебойную подачу воды.

Принятыми мерами пожарных возгорание было ликвидировано в 10.36. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

На месте работают 6 единиц техники и 24 человека личного состава. Производится проливка и разбор конструкций.

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