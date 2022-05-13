В Алматы зафиксировано 19 случаев падения деревьев

ТАРАЗ. 12 МАЯ - 12 мая на 571-м километре автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительным данным, причиной аварии стало ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении. В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте, в больницу обратились 33 человека, трое из них находятся в реанимации.

На базе ДЧС Жамбылской области открыты телефоны горячей линии по предоставлению психологической помощи родным и близким пассажиров и водителей, находившихся в пассажирском автобусе.

Сотрудники ДЧС региона на месте происшествия проводят аварийно-спасательные работы. Всего задействовано 38 сотрудников и 10 единиц техники от службы пожаротушения и 2 работника и 1 единица техники Центра медицины катастроф. Причины произошедшего выясняются компетентными органами.

Телефоны горячей линии: 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67.