В Алматы зафиксировано 19 случаев падения деревьев

Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности порывистого ветра и сильного дождя, произошел размыв грунта, который привел к ослаблению корневой системы как аварийных, так и здоровых деревьев. В службу спасения города Алматы поступило 19 сообщений о случаях падения стволов деревьев и больших веток, в результате чего пострадали 1 автомобиль и 1 дом", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Ликвидация последствий происходит силами подрядных организаций акиматов районов и службой спасения города Алматы.
Ранее сообщалось, что улицы Алматы затопило после ливня.