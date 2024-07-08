В Астане после хлопка газа обрушилась часть административного здания

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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 7 июля, в 18.45 на НФС произошел скачок электроэнергии. Отключение произошло в сети 220 кВ АО "Кегок", в связи с чем было снижение напряжения, сообщает ГКП "Астана Су Арнасы".





Причины инцидента связаны с неблагоприятными погодными условиями. Аварийных отключений в сетях АО "Астана-РЭК" нет.





В связи со скачком в ряде домов не было воды. В настоящее время проведены все необходимые работы, объект будет запущен в течение 30 минут, после водоснабжение восстановится", - сообщили в компании.