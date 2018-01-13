В Астане при демонтаже в районе ЭКСПО загорелась декоративная кукла

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В Астане при демонтаже в районе ЭКСПО загорелась декоративная кукла13.01.2018
Происшествия  15:53

Астана. 13 января. Kazakhstan Today - В Астане, в районе ЭКСПО, при демонтаже декоративных кукол загорелась одна из них, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов, площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

"Возгорание ликвидировано до прибытия противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет", - отметил он.

По информации КЧС, предварительная причина - короткое замыкание электропроводов.
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