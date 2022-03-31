В Атырау ветром сорвало кровлю кардиоцентра

АТЫРАУ. 30 МАРТА - В Атырау из-за сильного ветра сорвало кровлю областного кардиологического центра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ураганный ветер сорвал кровлю трехэтажного здания на площади 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - информирует портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу регионального департамента по ЧС.

По информации издания, 29 марта в Атырау отмечалась непогода, из-за сильного ветра, скорость которого достигала 28 метров в секунду, в ряде микрорайонов отключалось электричество, на дорогах не работали светофоры, с крыш слетала кровля.

В управлении здравоохранения области сообщили, что в травмпункт областной больницы обратились три человека. Все они пострадали от захлопнувшихся ворот.

Один пациент госпитализирован в травматологическое отделение с переломом руки. Остальным была оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой", - сообщили в ведомстве.