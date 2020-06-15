Атырау. 14 июня. Kazakhstan Today - В Атырау погибла 6-летняя девочка, передает Kazakhstan Today.

13 июня в 21.50 во дворе одного из частных жилых домов по улице Астраханская города Атырау извлечено из выгребной ямы туалета тело шестилетней девочки, сообщает Polisia.kz

По словам родственников ребенка, примерно в 19.50 девочка вышла поиграть во дворе. Спустя примерно два часа ее тело извлекли из выгребной ямы глубиной два метра.

В последнее время участились несчастные случаи, где жертвами становятся дети, которых родители оставили без присмотра во дворе дома. Однако родители должны всегда помнить, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых. Будьте всегда бдительны. Во время отдыха на реке расскажите детям об опасности купания, особенно в неустановленных местах и не отпускайте маленьких детей без сопровождения взрослых", – подчеркнул начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

С начала года это второй ребенок, который погиб в результате несчастного случая.

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