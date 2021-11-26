В Атырау проводника поезда оштрафовали за распространение запрещенных материалов в Интернете

Фото: Пресс-служба ДП на транспорте

АТЫРАУ. 25 НОЯБРЯ - В Атырау сотрудники линейного отдела полиции привлекли привлечен к административной ответственности проводника поезда за распространение запрещенных материалов в Сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ДП на транспорте, факт распространения видео- и аудиоматериалов религиозного характера был выявлен в ходе мониторинга социальной сети Facebook. Материалы, которые 56-летний проводник поезда размещал в Сети, запрещены к публикации и распространению на территории Республики Казахстан".

Решением суда мужчину привлекли к административной ответственности. Он заплатит штраф в размере 50 МРП (145 850 тенге).