В Атырау проводника поезда оштрафовали за распространение запрещенных материалов в Интернете
25.11.2021, 15:44 17740
Фото: Пресс-служба ДП на транспорте
АТЫРАУ. 25 НОЯБРЯ - В Атырау сотрудники линейного отдела полиции привлекли привлечен к административной ответственности проводника поезда за распространение запрещенных материалов в Сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ДП на транспорте, факт распространения видео- и аудиоматериалов религиозного характера был выявлен в ходе мониторинга социальной сети Facebook. Материалы, которые 56-летний проводник поезда размещал в Сети, запрещены к публикации и распространению на территории Республики Казахстан".
Решением суда мужчину привлекли к административной ответственности. Он заплатит штраф в размере 50 МРП (145 850 тенге).
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В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека
26.11.2021, 09:10 12772
Фото: www.pravmir.ru
КУЗБАСС. 26 НОЯБРЯ - Спасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил журналистам командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров… вечером… шесть горноспасателей также погибли, идя им на помощь", - цитирует РИА "Новости" Юрия Ше.
Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, для снижения риска взрыва горные выработки шахты потребуется заполнить метаном. По его словам, на это уйдет трое суток.
Напомним, в четверг около 08.30 (04.30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Как уточнил Цивилев, 11 из госпитализированных - спасатели.
Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящем в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
Ранее сообщалось, что утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Правительственная комиссия озвучила результаты расследования трагедии на шахте Абайская.
Из-за непогоды в ВКО ограничено движение на трассе в РФ
25.11.2021, 18:10 80191
Фото: Фот: Liter.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - На участке автодороги, ведущей в Россию, отграничено движение транспорта. Причиной стала непогода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
25 ноября 2021 года, в 16.30, в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, километры 15-й - 105-й, участок поселок Белоусовка - город Риддер", - сообщает в Инстаграме Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности автомобилистов рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
Пожар на складе в Алматы: в тушении задействованы 70 человек
25.11.2021, 17:12 86752
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы горит склад, пожарные расчеты ДЧС выехали по повышенному рангу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вызов поступил в 16.35. Сообщалось, что в Жетысуском районе, по адресу: микрорайон Кокмайса, 26 горит склад. По прибытии первых пожарных расчетов через 3 минуты, происходило горение открытым пламенем металлического ангара, создалась угроза распространения на соседние складские помещения", - сообщили в ДЧС Алматы.
На месте создан оперативный штаб, развернуто 2 боевых участка. В тушении огня задействовано более 70 человек личного состава и 21 единица техники. Огонь удалось локализовать меньше чем за час.