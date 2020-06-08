В Атырау скончался один из пострадавших при взрыве на газозаправке

Атырау. 7 июня. Kazakhstan Today - В Атырау скончался один из пострадавших при взрыве на заправке, сообщили в областном управлении здравоохранения.

Водитель газозаправочной автоцистерны, пострадавший при пожаре и взрыве 5 июня в Атырау, скончался на следующий день в областной больнице. У него было 90% ожогов тела", - сообщает Ак Жайык .

Погибший - 34-летний житель Курмангазинского района, у него остались четверо детей и жена беременна пятым, сообщают его коллеги. Семья арендует в городе жилье.





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