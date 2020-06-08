В Атырау скончался один из пострадавших при взрыве на газозаправке

Атырау. 7 июня. Kazakhstan Today - В Атырау скончался один из пострадавших при взрыве на заправке, сообщили в областном управлении здравоохранения.
Водитель газозаправочной автоцистерны, пострадавший при пожаре и взрыве 5 июня в Атырау, скончался на следующий день в областной больнице. У него было 90% ожогов тела", - сообщает Ак Жайык.
Погибший - 34-летний житель Курмангазинского района, у него остались четверо детей и жена беременна пятым, сообщают его коллеги. Семья арендует в городе жилье.
Напомним, 5 июня в Атырау на территории ТОО "ПромГаз" во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны, в результате которого пострадали 4 человека. При взрыве было разрушено рядом стоящее (в 60-70 метрах) здание. Кроме водителя фуры, при пожаре серьезно пострадали заправщик и при тушении двое пожарных, сейчас они находятся в больнице.
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