15.12.2023, 14:11 23711
В Атырау в результате взрыва вагона с нефтью обрушился цех
Жертв и пострадавших нет
Фото: ДЧС Атырауской области
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Атырау. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау в результате хлопка газовоздушной смеси в железнодорожной цистерне произошло частичное обрушение конструкций цеха ТОО "Batys Petroleum".
14 декабря в 13.58 на моечно-паровой станции цеха № 1 ТОО "Batys Petroleum", расположенной в южной производственной зоне города Атырау, при очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с горящими остатками нефтяного шлама. Из-за хлопка произошло частичное обрушение конструкций цеха, сообщили в ДЧС Атырауской области.
На месте происшествия были задействованы 48 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Атырауской области, 3 сотрудника и 1 единица техники Центра медицины катастроф, ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші" - 5 человек 1 единица техники.
Жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
Напомним, в Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома, погибли три человека.
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15.12.2023, 11:31 26001
Более 3,5 тысячи жителей Алматинской области остались без электричества в мороз
Причиной отключения стало повреждение кабеля
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Конаев. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Около 3500 жителей села Коккайнар Ащибулакского сельского округа Алматинской области остались без света из-за аварийного отключения электроснабжения.
В официальном сообщении местного акимата говорится, что на место была вызвана аварийная бригада.
Причиной отключения стало повреждение кабеля. На данный момент ситуация стабилизировалась, аварийная ситуация устранена", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобилях. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Кроме того, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах.
15.12.2023, 11:09 26976
Заболеваемость бруцеллезом среди людей выросла более чем на 40% в области Жетісу
Фото: facebook/ДСЭК Жетысуской области
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Талдыкорган. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в области Жетісу неблагополучная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 43,7%, то есть с 81 до 116 случаев. 14 пациентов - дети, 13 - подростки, сообщает пресс-служба областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Наиболее неблагополучная ситуация по заболеваемости сложилась в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском районах и городе Текели. Показатели заболеваемости в 1,6-3,2 раза выше областного (17,2)", - рассказала заместитель руководителя департамента Индира Кунбасова.
Групповой заболеваемости болезни в регионе нет. Однако в одном очаге болеют 2-4 человека. Жители заражались бруцеллезом преимущественно от животных в частном секторе.
Санврач отметила, что бруцеллезом легко заразиться, а восстановление после него может занять длительное время. Несвоевременное лечение может привести к бесплодию и инвалидности.
Основной источник заражения - сельскохозяйственные животные в частном секторе. Эта инфекция в основном поражает: овец, коз, коров, верблюдов, а также свиней и собак. Человек заражается бруцеллезом алиментарным путем - при употреблении молока и молочных продуктов больных животных, при употреблении в пищу недостаточно обработанных или сырых мясных продуктов. А также от несоблюдения правил личной гигиены при уходе за больными животными: при использовании инструментов, загрязненных биологическими жидкостями больных животных, при стрижке, убое, снятии шкур, часто в период окота, при кормлении новорожденных ягнят", - рассказала Кунбасова.
Санэпидемиологи напомнили: в целях профилактики заражения бруцеллезом все работы, связанные с уходом за животными, особенно в период окота, следует проводить в специальной защитной одежде, соблюдать правила личной гигиены. В частных хозяйствах перед выпуском на пастбище целесообразно проверять животных на бруцеллез. При этом необходимо соблюдать вышеперечисленные профилактические меры.
Напомним, ранее в ряде областей РК: Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской области были зафиксированы вспышки бруцеллеза у крупного рогатого скота.
В правительстве причинами эпизоотических вспышек назвали низкое материально-техническое обеспечение и невысокие зарплаты сельских ветеринаров.
15.12.2023, 09:10 28901
В Алматы несколько сотен домов остались без отопления
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Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы несколько сотен домов остались без отопления.
На период проведения работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте на короткий промежуток времени локально была ограничена подача теплоснабжения для потребителей, проживающих в контуре улиц Жарокова - Аль-Фараби - Желтоксан - Тимирязева", - сообщает акимат Алматы со ссылкой на ТОО Алматинские тепловые сети.
Отмечается, что проведение подобных плановых мероприятий позволяет предотвратить полный выход из строя оборудования на насосной станции.
По состоянию на 23.30 часов работы завершены", - проинформировали в пресс-службе.
В акимате подчеркнули, что в настоящее время тепло есть во всех домах.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.
15.12.2023, 07:56 30376
В Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС
Фото: Depositphotos
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Тараз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.
Объявлен ЧС природного характера местного масштаба. Закрыты автодороги республиканского значения. В связи с резким ухудшением погодных условий поэтапно с 12 декабря перекрыты автодороги республиканского значения по коридору Западная Европа - Западный Китай, по маршруту Тараз - Алматы и областного значения", - проинформировали в пресс-службе.
Также в результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы.
По причине ЧС на участке Шу - Отар простаивают 11 пассажирских поездов, где в среднем по 500-700 человек в каждом. В ожидании отправления 12 грузовых поездов. Без электроэнергии остались 8882 абонента в 32 населенных пунктах 4 районов области", - добавили в акимате.
Дополнено 15.12.2023, 10.45
В Жамбылской области спасатели вызволили пять тысяч человек из снежного плена, сообщает пресс-служба акимата региона.
Отмечается, что спасательные работы продолжаются. Кроме того, организована линия экстренной помощи областного управления МЧС.
В настоящее время в Кордайском и Шуском районах организовано дополнительно 9 пунктов обогрева на 825 мест. Задействовано 171 человек и 76 единиц техники. На блокпостах выставлены наряды полиции. Для восстановления линий электропередачи ТОО "Жамбылские электрические сети" мобилизовано 23 аварийно-спасательных отряда и 27 единиц специальной техники. Аварии на газопроводах не зарегистрированы, действуют в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Также на участке Шу - Отар простаивало 11 пассажирских поездов. В настоящее время, по информации транспортной прокуратуры Шуского района, пассажирские поезда начали движение.
Дополнено, 15.12.2023, 11.53
В Жамбылскую область для помощи застрявшим в снежном плену казахстанским гражданам направлены спасатели из Кыргызстана, сообщает пресс-служба МЧС соседней республики.
В целях оказания содействия в вывозе застрявших в пробке граждан Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, 39 спасателей, 5 единиц тяжелой техники, 1 пикап Nissan, 2 снегохода и необходимое снаряжение выехали в 03.05 на пограничный пост Ак жол и в 08.15 прибыли на территорию Казахстана", - говорится в сообщении.
Также на местах организован беспересадочный круговой маршрут для добровольцев (волонтеров) на 5 автомобилях, проводится эвакуация граждан в безопасное место.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобилях. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Кроме того, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 региона.
14.12.2023, 19:18 37621
В Актобе подросток скончался в школе
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Актобе. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 14 декабря, в актюбинской школе случилась трагедия. Скончался ученик 7-го класса, сообщает "Диапазон".
13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Доставлен в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, АД не определялось, сознания не было. В подбородочной области имеется ссадина. Немедленно начали реанимацию. В 11.25 констатирована смерть", - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.
В октябре 2022 года в одной из школ Уральска школьник умер перед уроком в классе.
14.12.2023, 11:15 45026
Из-за сильного мороза в Павлодаре треснул мост через Иртыш
Угрозы разрушения моста нет
Фото: кадр из видео
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Павлодар. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре на мосту через реку Иртыш из-за сильного мороза образовалась щель.
Из-за понижения температуры произошло расширение деформационных швов на 10-16 сантиметров на седьмой и девятой опорах. Сами опоры в удовлетворительном состоянии, вертикальное и горизонтальное смещение отсутствуют", - цитирует pavlodarnews.kz заместителя директора областного филиала "КазАвтоЖол" Алексея Логвиненко.
Сообщается, что расхождение ограждения и расширение деформационного шва на мосту через Иртыш заметили сотрудники дорожно-эксплуатационного управления. Участок осмотрели представители "КАЖсервиса", подрядной организации - "Казахдорстроя", технадзора - Engeneering Services и автора проекта - ТОО "Казахстанский Промтранспроект".
В нацкомпании подчеркнули, что угрозы разрушения моста нет. Кроме того, в морозные дни на участке будут круглосуточно дежурить специалисты.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобилях. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
14.12.2023, 10:52 45686
На ТЭЦ Кентау отключились четыре котла
Фото: primeminister.kz
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Кентау. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером на ТЭЦ Кентау отключились все четыре котла. Через 18 минут режим был восстановлен.
13 декабря текущего года в 20.16 при отключении линий электропередачи связи с энергосистемой на ТЭЦ отключились все четыре котла. Режим восстановлен в 20.34", - сообщили в Министерстве энергетики РК.
По данным ведомства, на ТЭЦ завершен ремонт котлов №№ 5, 6, 7, 12.
Ремонт котлов №№ 8, 11 завершен на 58%. Завершение по плану 20 ноября текущего года. Завершение по факту ожидается 20 декабря текущего года. Ремонт котлов №№ 9, 10 завершен на 50%. Завершение по плану 30 ноября. Завершение по факту ожидается 30 марта 2024 года. Теплосеть график 70/45, факт 68/440С", - отметили в Минэнерго.
Напомним, ТЭЦ Кентау обеспечивает теплом и электроэнергией более 3 тысяч объектов, среди которых многоэтажные и частные жилые дома, коммерческие и бюджетные организации. В октябре Алихан Смаилов ознакомился с ходом проводимых работ на ТЭЦ Кентау.
13.12.2023, 14:30 46596
Более 140 человек, в том числе 13 детей, спасены с заснеженных трасс - МЧС
На аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы совершено 78 выездов
Фото: МЧС РК
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки спасателями Министерства по чрезвычайным ситуациям спасено более 140 человек, из них 13 детей. На аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы совершено 78 выездов, сообщили в МЧС Казахстана.
В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, усиление ветра, плохая видимость, выпадение осадков, гололед) вводилось ограничение движения на автодорогах республиканского и областного значения для всех видов автотранспорта.
В селе Калбатау Жарминского района области Абай из-за ограничения движения на автодорогах области из пассажирского автобуса сообщением Семей - Талдыкорган силами ДЧС сопровождены и размещены в пункте обогрева соседнего села Жанаозен 22 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи не нуждались. В 27 километрах от поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на 1104-м км автодороги Самара - Шымкент силами ДЧС и местных исполнительных органов из технически неисправного пассажирского автобуса сообщением Москва - Душанбе эвакуированы в пункт обогрева поселка Иргиз 62 человека, из них 8 детей. Все граждане Таджикистана. В медицинской помощи не нуждались", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в Байзакском районе Жамбылской области на автодороге Алматы - Ташкент - Термез из двух технически неисправных пассажирских автобусов эвакуированы в ближайшее придорожное кафе 53 человека, из них 3 детей. Все граждане Узбекистана.
Также проводились поиски троих пастухов в Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областях, которые были благополучно найдены, один доставлен в больницу.
Несмотря на предупреждение, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации спасателей. МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений. Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния", - призвали спасатели.
Напомним, в ряде областей Казахстана ожидается мороз до минус 40 и сильный ветер.
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