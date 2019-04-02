В больницах Нур-Султана остаются 15 пострадавших при аварии с участием трех автобусов

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В управлении общественного здравоохранения столицы прокомментировали состояние здоровья пострадавших во время массового ДТП 26 марта, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ведомства, в настоящее время в Городской многопрофильной больнице №2 находятся 13 пациентов, из них двое - в тяжёлом состоянии. Состояние 11 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Один пациент находится в Городской больнице №1 в состоянии средней степени тяжести, и еще один пациент в Национальном центре нейрохирургии также в состоянии средней степени тяжести", - уточнили в управлении.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 марта на пересечении проспектов Кабанбай-батыра и Улы Дала. Произошло столкновение трех автобусов №№ 303, 12, 53, машины скорой помощи и легкового автомобиля Hyundai. Автобус маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12, далее были задеты автобус маршрута №53 и машина скорой помощи. В результате аварии погибли водитель автобуса, 1966 года рождения, и пассажирка, 1992 года рождения.

Как сообщил руководитель городского управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров, в аварии пострадали 36 человек, 26 из них - госпитализированы.

Среди пострадавших есть гражданка Филиппин, 1983 года рождения, ее состояние оценивается как тяжелое. Предварительный диагноз - "травма грудной клетки, перелом бедер". С пострадавшими работают психологи", - проинформировал Надыров.

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