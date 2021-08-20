В Есиле утонула 13-летняя девочка

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - 13-летняя девочка утонула в Есиле в Нур-Султане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщение об утонувшей девочке поступило на пульт столичной службы спасения вчера вечером, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

Оценив сложившуюся обстановку, группа водолазов начала изучение дна и приступила к поискам девочки. Проведенные здесь ремонтные раскопки и заболоченное и илистое дно водоема осложнили поисковые работы, к тому же данный участок является запрещенным для купания. Однако, несмотря на трудности, спасатели в 20.17 с помощью водолазного оборудования вытащили из воды тело девочки 2008 года рождения", - уточнили в ДЧС.

Как отметили спасатели, с начала купального сезона на территории Нур-Султана утонуло девять человек, из них пятеро детей.

Все факты гибели зарегистрированы в местах, запрещенных и не оборудованных для купания", - сказано в сообщении.

С начала купального сезона сотрудники городской полиции составили 563 административных протокола в отношении людей, купавшихся в запрещенных местах.

Однако, несмотря на проводимые меры, растет количество фактов купания населения в неустановленных местах. Особенно преобладает количество детской смертности", - добавили в ДЧС.

Спасатели напомнили, что официально в Нур-Султане определены четыре места для купания: зоны отдыха "Три пескаря", "Столичный двор" и городской пляж, расположенный в Центральном парке, а также пляж в районе Триатлон-парка.

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