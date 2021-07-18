Поиски пропавшей казахстанки ведутся в горах Кыргызстана

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БИШКЕК. 17 ИЮЛЯ - 15 июля в горах Кыргызстана пропала приехавшая из России на отдых 29-летняя гражданка Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 июля девушка вместе со своей семьей приехала на пастбище Каракол-Алаколь. Туристы ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол. Без вести пропавшая осталась на другом берегу. С тех пор ее никто не видел, сообщает 24kg

В МЧС КР уточнили, что семья прибыла в Кыргызстан из России, трое ее членов имеют гражданство РФ, двое - казахстанцы, в том числе и без вести пропавшая.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила от дежурного 15 июля, в 22.30. Поскольку, согласно правилам, ночью поисково-спасательные работы не проводятся, их начали на рассвете.

16 июля по тревоге подняли 17 спасателей в Ак-Сууйском районе и Караколе. Так как место происшествия находится на высокогорье, в 70 километрах от райцентра, спасатели приступили к работе ближе к 12.00. Несмотря на проливные дожди, они обследовали 15 километров вдоль берега реки Каракол, а также близлежащую местность. С наступлением темноты поиски завершились", - рассказали в ведомстве.

Сегодня для поисков пропавшей иностранки на пастбище были привлечены дополнительные силы. Однако пока никаких результатов они не дали.

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