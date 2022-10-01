В Хромтау четверо пострадавших при пожаре находятся в тяжелом состоянии

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ХРОМТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - В результате пожара в частном доме в Хромтау четыре человека попали в реанимацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
30 сентября в 1.16 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Целинной города Хромтау.
Горел летний дом с переходом на гараж. Огнем уничтожен легковой автомобиль марки "Тойота Камри", находившийся в гараже.
С термическими ожогами госпитализированы 4 человека в реанимационное отделение ЦРБ, состояние всех тяжелое", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.
Пожар ликвидирован в 2.15 на общей площади 120 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается.
Силами спасатели спасен отдельно стоящий частный дом.
Сообщается, что спасатели вытащили из гаража бытовой газовый баллон вместимостью 50 литров.
Обстоятельства происшествия выясняются. Предварительно, со слов хозяина дома А.Ш., который находился в доме, пожар произошел в летнем домике. Пытаясь спасти двоих жителей, хозяйка дома и ее сын получили также ожоги, в итоге всем удалось выйти из горящего здания", - рассказали в ДЧС.