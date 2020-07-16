В Хромтау скончался выпавший из окна двухлетний ребенок

Актобе. 15 июля. Kazakhstan Today - 13 июля в реанимационном отделении районной больницы города Хромтау Актюбинской области скончался ребенок 2018 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Малыша доставили в больницу со множественными травмами и переломами. Он выпал, облокотившись на москитную сетку, из окна четвертого этажа на бетонный козырек подъезда. Мать ребенка в это время вышла в магазин за продуктами, оставив старшего девятилетнего сына присматривать за мальчиком. Отец находился на работе.

Мимо жилого дома проходил молодой человек, который оказался случайным свидетелем происшествия. Он услышал резкий хлопок и крик ребенка со стороны последнего подъезда. Подбежав туда, парень поднялся на козырек подъезда и увидел, что на нем лежит маленький ребенок. Прохожий аккуратно спустил ребенка с козырька и отвез в районную больницу. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Полицейские области просят родителей и всех взрослых держать на контроле безопасность детей. Все игрушки и места их нахождения должны быть тщательно проверены. Это касается не только окон, но также и детских площадок, купания в реках и водоемах, катания на велосипедах и т.д.

Дома детям и их родителям следует соблюдать правила безопасности. Каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона:

1. Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок. Достаточно отвлечься на секунду - и эта секунда может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, и выпадают вместе с сеткой наружу.

3. Установить на окнах замки безопасности, которые не позволят ребенку открыть окно самостоятельно.

4. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

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