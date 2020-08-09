В Индии при жесткой посадке самолета погибли 20 человек

Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - 20 человек, по последним данным, погибли при жесткой посадке самолета на юге Индии, передает Kazakhstan Today.

Спасательная операция на месте трагедии завершена. 140 раненых пассажиров доставлены в местные больницы, сообщает Вести.RU

Почти все из 20 погибших пассажиров злополучного рейса компании "Эйр-Индия-Экспресс" находились в носовой части салона. Известно, что до этого Боинг-737 около получаса кружил над аэропортом Кожикоде, прежде чем начать снижение, экипаж дважды пытался зайти на посадку. Взлетно-посадочная полоса здесь находится на искусственном возвышении, именно эта особенность стала одним из роковых факторов. По словам очевидцев, самолет садился, практически не снижая скорости. Пилот, вероятно, промахнулся при посадке. После удара о землю, Боинг докатился до конца полосы, после чего упал с 11-метровой высоты насыпи и фюзеляж развалился на две части.

Ранения при этом жёстком приземлении получили 123 пассажира рейса, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Все они были доставлены в близлежащие больницы. Среди 20 погибших - оба пилота воздушного судна. Известно, что капитан - бывший лётчик-испытатель индийских ВВС, он был награжден за отличную службу. Соболезнования родственникам погибших и жертвам этой аварии выразил премьер-министр Нарендра Моди.

Этот рейс из Дубая - так называемый эвакуационный. Такими самолетами после начала карантина Индия вывозит своих граждан из стран Персидского залива, где миллионы индийцев работают по найму. Две следственные группы, созданные авиационными властями Индии, приступили к работе на месте аварии сразу после завершения эвакуации пассажиров. Плохие погодные условия – на данный момент одна из главных версий причины этой трагедии.

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