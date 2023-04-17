В Индии застрелили бывшего индийского депутата и его брата

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший индийский депутат Атик Ахмад, осужденный за похищение человека и обвиняемый в убийстве и нападении, был застрелен вместе со своим братом в ходе нападения, которое было показано в прямом эфире по телевидению в северной Индии.





Инцидент произошел в городе Праяградже в штате Уттар-Прадеш, когда Атик Ахмад и его брат Ашраф под конвоем полиции направлялись на медицинский осмотр. Представитель полиции Рамит Шарма сказал, что трое нападавших приехали на мотоциклах, назвавшись журналистами, пишет РИА Новости.





Им удалось подобраться вплотную к Атику и его брату под предлогом записи и обстрелять их с близкого расстояния. Оба получили пулевые ранения в голову. Все произошло за секунды", - сказал он.





Согласно кадрам видеозаписи, братья под конвоем полиции вышли из машины и по пути в больницу давали комментарий одному из телеканалов. На кадрах видно, как один из нападавших подносит пистолет к голове Атика Ахмада. Когда он падает, другие нападавшие стреляют в его брата. Согласно данным полиции, нападавшие сделали около 30 выстрелов. После стрельбы нападавшие сдались полиции и были задержаны.





Атик Ахмад был бывшим членом парламента от избирательного округа Пхулпур в штате Уттар-Прадеш. В отношении него было возбуждено более 90 уголовных дел, включая статьи об убийстве, похищении людей и вымогательстве. Его также обвинили в нападении на профессора Аллахабадского университета в 2018 году.





В 2019 году 60-летний Атик Ахмад был заключен под стражу, после того как его признали виновным в похищении адвоката Умеша Пала, который давал показания против него в качестве свидетеля по делу об убийстве депутата в 2005 году.





После нападения власти ввели запрет на собрания более четырех человек по всему штату, а также отключили доступ к интернету на мобильных телефонах в городе Праяградже. Правительство также распорядилось провести судебное расследование.