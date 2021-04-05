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В Иртыше выловили человеческую челюсть

04.04.2021 16093
ПАВЛОДАР. 4 АПРЕЛЯ - Человеческую челюсть нашла жительница Аксу во время семейного отдыха на берегу Иртыша, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам женщины, ее семья вместе с друзьями выехала на теплое течение в районе поселка ГРЭС, где обычно любят рыбачить на Иртыше.
 

Была хорошая, теплая погода, и мы с нашими друзьями решили выехать на природу. Это совсем недалеко от города, там по правой стороне пляж, а слева мы обычно рыбачим. Было около трех часов дня, я закинула спиннинг с блесной, и что-то зацепилось. Думала, что это бревно или палка. Начала тянуть и пошла по берегу, стало немного легче. Потом, когда увидела, испугалась. Все испытали шок, потому что это была челюсть человека", - рассказала Pavlodarnews.kz Ольга Чиндина о своей находке.

 
Женщина сразу позвонила в полицию. На место прибыл участковый, оперативно-следственная группа и представители ЧС. По словам Ольги, они осмотрели местность, а на следующий день должны подключить водолазов.
 

По снимкам сложно сразу определить происхождение кости. Не исключено, что она выпала из древнего захоронения в результате обрыва берега реки. Такое в регионе происходит нередко, особенно весной. В области около 15 погребений, расположенных вдоль берега Иртыша. Мы готовы выехать на место и дать более точное определение", - пояснил директор Margulan centre, известный археолог Тимур Смагулов.

 

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